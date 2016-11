Lisboa augura presència andorrana a la capitalitat cultural del 2017

El cònsol menor, Marc Pons, es va felicitar ahir per la programació de la capitalitat iberoamericana de la cultura que Andorra la Vella ha exercit aquest any amb motiu de la reunió sectorial de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) que té lloc al Centre de Congressos, amb presència de dotze països i en què es parlarà de la participació ciutadana com a motor de desenvolupament cultural, així com de la programació cultural com a atractiu turístic. Pons va advertir durant el discurs inaugural de la sectorial que la capitalitat havia suposat un repte important: “Quan vam rebre aquesta distinció a Guatemala, vam sentir la sensació d’entusiasme i responsabilitat alhora, ja que Andorra la Vella és una capital petita comparada amb altres capitals iberoamericanes, i per tant teníem el dubte de si estaríem o no a l’alçada”. Al final, i tot i que considera que és d’hora per fer un balanç, està satisfet perquè –diu– s’han aconseguit els objectius inicials, com eren conèixer el món iberoamericà al mateix temps que es donava a conèixer el Principat al món iberoamericà, així com crear una xarxa entre les entitats del país: “Era un gran repte i crec que l’hem superat àmpliament”. Durant l’any que Andorra la Vella ha exercit la capitalitat, i que acabarà oficialment el 15 de desembre amb Juicio a una zorra –Carmen Machi, al Centre de Congressos–, s’hi han programat prop de dos centenars d’activitats. Andorra la Vella passarà el relleu a Lisboa, que iniciarà la seva programació el 7 de gener. Segons la regidora de Cultura de la capital portuguesa, Catarina Vaz-Pinto, els temes principals de la programació seran el passat i el present de Portugal i l’objectiu de posicionar Lisboa “com una capital acollidora amb diferents cultures”. Andorra la Vella, segons Vaz-Pinto, tindrà un lloc de privilegi en aquesta programació. A veure com es concreta.