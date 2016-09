Manuel Roig guanya el premi Pirineu de narració literària

L’escriptor alacantí Manuel Roig ha guanyat el premi Pirineu de narració literària amb l’obra Mercè la de l’home mort, un relat rural amb tocs de realisme màgic. El premi, dotat per l’Ajuntament d’Organyà amb 1.600 euros, es va lliurar dissabte dins els actes de la 20a Fira del llibre del Pirineu. Jordi Portals va ser finalista amb el relat Si Bausen fos a Kentucky, basat en els fets reals que van donar origen al cementiri civil del petit poble aranès. Els altres guardons del cartell dels premis literaris Homilies d’Organyà van ser per a Salvador Obiols, que es va endur el Josep Grau i Colell de poesia amb Ombres que passen; Mònica Pagès, guanyadora del Lletres de Dones per El món a contrapèl, i Salvador Vergés, que va guanyar el Germans Espar i Tressens de relats viscuts amb Records de seda. El premi Albert Vives el va obtenir l’Editorial Gavarres.

El lliurament dels premis va tancar la segona jornada de la Festa i fira del Pirineu, que es va cloure ahir al migdia. Els llibres i els seus autors van ser els protagonistes del dia, amb la presentació de més de vint novetats literàries a l’escenari del carrer del Sol. Una quinzena d’editorials i llibreries van ser presents a la fira, amb més d’un miler de títols. Per primer cop, i per iniciativa del servei de Biblioteques de Catalunya, les biblioteques pirinenques van ser a la fira per proveir-se de llibres per als seus fons, un fet que reforça el prestigi del certamen. També va visitar la fira una delegació de l’organització del Salon du Livre Pyrénéen, de Banheras de Bigorra, amb la qual s’ha iniciat així un projecte de relació transpirinenca.

La jornada va tenir el seu punt culminant al vespre amb la lectura de les dues homilies modernes: d’una banda, convidada per l’Ajuntament d’Organyà, la poeta i narradora andorrana d’origen alturgellenc Teresa Colom, i de l’altra, la religiosa teresiana i activista social Victòria Molins, convidada pel bisbat d’Urgell. El públic va superar el miler de persones.