Marc Crehuet i Alain Hernándezse sumen a l’equip d’Apanyats

Marc Crehuet, creador de l’exitosa El rei borni i la sèrie Pop Ràpid, s’incorpora a l’equip de la websèrie més irreverent del panorama català: Apanyats. Crehuet escriurà i dirigirà un capítol especial en el que hi participarà el seu actor fetitxe: Alain Hernández (73', El rei borni, Palmeras en la nieve). El rodatge tindrà lloc a finals d’octubre. Apanyats, la sèrie més trash i gamberra del moment suma un nou talent a la seva llista de col·laboradors, després que a la temporada passada hi participés Rafel Vives i l’equip del programa de TV3 Ja t’ho faràs. El nou vingut és Crehuet, qui es va enamorar de l’equip d’Apanyats des que va veure el pilot d’El mort viu, l’anterior projecte dels directors, en la primera edició del Showcase de pilots convocat per Serielizados. El mort viu va resultar guanyador, i Crehuet va exercir de padrí a la seva estrena a Tube d’assaig, l’innovador programa de BTV dedicat a pilots. Al programa Crehuet va destacar “el to costumista (...) amb un personatges molt versemblant perquè son molt únics. I, a més a més, amb un punt de tragèdia que atrapa molt.” Després de l’experiència amb El mort viu (sèrie sorgida d’un treball final de carrera), Hèctor Mas i Adrià Espí van configurar una amistat amb Marc Crehuet que ara floreix en un capítol especial d’Apanyats en el qual Crehuet té absoluta llibertat creativa. El capítol estarà protagonitzat per la parella habitual d'inquilins -Hèctor Nabís i Aleja Morón- i tornaran a fer-ne de les seves amb els seus apanyos de pa sucat amb oli. Tanmateix, s’afegirà un tercer element en discòrdia: Alain Hernández, que s’interpretarà a ell mateix en un paper que Crehuet ha fet “pensant en ell des del primer moment”. El rodatge es durà a terme a un pis de l’Eixample el 29 d’octubre. D'altra banda, Apanyats va participar recentment en el Festival de cinema de Girona i actualment es troba en fase de votacions del VOC: El festival i mostra d’audiovisual en català. Entre els seus competidors s’hi troben: Les coses grans, de Roger Coma, i la sèrie Èxit de La Rubia. El termini per votar acaba el 21 d’octubre. Apanyats: la websèrie és un projecte d’uns joves graduats en Comunicació Audiovisual per la UPF que després de guanyar el Premi Ondas i diversos reconeixements pel pilot d'El mort viu, van engegar una websèrie per seguir en actiu. Actualment, estan acabant d’editar la segona temporada.