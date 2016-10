Més d'una seixantena de persones a les visites guiades a 'Déus d’Egipte'

L'assistència a les visites guiades de l'exposició 'Déus d'Egipte', que es pot visitar al Museu del Tabac fins aquest 30 d'octubre, ha estat un èxit. El passat dissabte l'egiptòleg i comissari de l'exposició temporal, Luís Manuel Gonzálvez, va fer un recorregut per l'exposició i per la història d'aquesta civilització. Més d'una seixantena de persones, entre les dues sessions, van assistir a aquestes visites.

Les visites guiades impartides per Luís Manuel Gonzálvez, el comissari de l'exposició temporal 'Déus d'Egipte' que es pot visitar al Museu del Tabac, han tingut molt bona acollida per part del públic. Una seixantena llarga de persones van assistir a les dues visites que van tenir lloc el passat dissabte, 1 d'octubre, al museu lauredià. Luís Manuel Gonzálvez, que és egiptòleg i conservador del Museu Egipci de Barcelona, va oferir-ne una de matinal i una a la tarda, i totes dues van fer el ple amb més de trenta visitants. Durant prop de dues hores, Gonzálvez va fer un recorregut per l'exposició, i va parlar sobre les deïtats de l'antic Egipte, mostrant les diferents representacions d'entitats divines i el seu simbolisme.



L'exposició 'Déus d’Egipte', es va inaugurar el passat mes de juny i es pot visitar fins al 30 d'octubre. Consta d'una selecció d'obres procedents del Museu Egipci de Barcelona, de la col·lecció privada de la Fundació Arqueològica Clos. La mostra exhibeix 119 peces originals de l'època faraònica: estatuetes de diferents divinitats, amulets, tapes de sarcòfag, una mortalla funerària i altres objectes litúrgics que fan un recorregut per la religió egípcia i el misteriós univers dels seus Déus.