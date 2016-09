Mostra contra l’Alzheimer al Museu del Tabac lauredià

El Museu del Tabac inaugura el 28 de setembre una exposició solidària que sota el lema Art a consciència reuneix una quarantena d’obres d’artistes internacionals –Clavé, Guinovart, Hernández Pijuan, Mariscal i Perico Pastor, entre d’altres– i que es posaran a la venda per donar suport als programes d’investigació, detecció i prevenció de la malaltia de l’Alzheimer impulsats per la Fundació Pasqual Maragall. L’exposició és una iniciativa conjunta del Museu del Tabac, Andbank i la Fundació, estarà oberta fins al 16 d’cotubre i es completa amb la conferència Posa el cor per cuidar el teu servei, a càrrec de la neuropsicòloga Nina Gramunt.