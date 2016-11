Nou joves del país protagonitzaran el segon concert Jonca Bàsic el 17 de desembre

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) oferirà per segon any consecutiu un concert Jonca Bàsic, titulat 'Joves da Camera', en el qual participaran nou joves músics d’Andorra. Organitzada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, l’actuació tindrà lloc el dissabte 17 de desembre, a les 19.30 hores, al vestíbul del Consell General d’Andorra. La proposta musical Jonca Bàsic és un format que es va estrenar a la temporada 2015, aconseguint un gran èxit artístic i de públic i que segueix el procediment emprat amb l’ONCA Bàsic: creació i organització de grups de cambra formats per membres de la Jonca o afins a les activitats de la jove orquestra, tutelats per músics de l’ONCA i amb programes adients a la formació musical del joves. Per segon any consecutiu, es compta amb la tutela del violinista de l’ONCA Jordi Coll, que s’encarregarà del treball de formació.

El segon concert Jonca Bàsic, que se celebrarà el 17 de desembre al vestíbul del Consell General amb entrada gratuïta, comptarà amb la participació de nou joves del país. En aquesta edició, les quatre formacions orquestrals que participaran al Jonca Bàsic han estat seleccionades conjuntament pel professorat de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, per la direcció artística de la Fundació ONCA, Gerard Claret, i pel tutor de l’ONCA, Jordi Coll.



El concert s’iniciarà amb el duo format per Eloi Pérez (flauta) i Lluís Andrés (piano), que interpretaran l’'Allegro risoluto de la Sonatina op. 100' d’Antoni Dvorák. Seguidament, el trio format per Esteve Ticó (viola), Olga Palou (violoncel) i Emma Juan (piano) interpretaran dues obres: 'Casa meva' d’Anton Strelezki i el 'Vals rus de les Miniatures' de Frank Bridge. Acte seguit serà el torn del duo format per Jordi Albelda (violoncel) i Àlex Alcón (piano), que interpretaran tres obres de caire ben diferent: 'Pietat Senyor' d’Alessandro Stradella, 'Siciliana' de Maria Theresia von Paradis i 'El cigne' de Camille Saint-Saëns. El concert finalitzarà amb el quartet integrat per Eloi Pérez (flauta), Sara Farran (violí), Carmen Mascarell (viola) i Olga Palou (violoncel) i interpretaran les Variacions sobre 'Happy Birthday' de Peter Heidrich.



Jordi Albelda, Lluís Andrés, Sara Farran, Carmen Mascarell, Olga Palou i Esteve Ticó repeteixen experiència, mentre que Àlex Alcón, Emma Juan i Eloi Pérez s’afegeixen per primera vegada al nou format de la Jonca. Les sessions de treball per preparar el concert es duran a terme en diferents jornades: el dissabte 3 de desembre, de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores, i el diumenge 4 de desembre, de 10 h a 14 hores i de 16 a 19.30 hores, es realitzaran els assajos per grups. El dissabte 17 de desembre, de 10 a 14 hores, es duran a terme els darrers assajos parcials, i de 16 a 18.30 hores serà el torn de l’assaig general. El concert s’estrenarà a les 19.30 hores. Totes les sessions seran dirigides per Jordi Coll a les instal·lacions del Consell General.



Jordi Coll comença la seva formació musical a l’Escolania de Montserrat sota la direcció d’Ireneu Segarra i continua els seus estudis musicals al Conservatori Superior de Barcelona, on és alumne de violí d’Eva Graubin. Posteriorment es trasllada a Holanda per estudiar al Koninklij Conservatorium de l’Haia. Allà és on obté la llicenciatura de violí amb Mieke Biesta i Kees Hülsmann -solistes de la Rotterdam Philharmonic-, i on cursa un postgrau de música de cambra. Des de l’any 2000 és membre de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i actualment és també director de l’orquestra simfònica i professor de violí al Conservatori Professional de Música de Manresa.