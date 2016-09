Organyà acull la Fira del llibre del Pirineu el cap de setmana

Organyà celebra aquest cap de setmana la 20a edició de la Fira del llibre del Pirineu amb la presència de més de trenta autors que hi presentaran les seves darreres novetats i setze estands d’editorials, llibreries i entitats del territori. El programa supera la trentena d’actes, des de divendres a la tarda fins diumenge al migdia. Enguany les homilies modernes les han escrit i les llegiran, demà a la nit, la poeta Teresa Colom i la religiosa teresiana Victòria Molins. La conferència inaugural de la fira, divendres al vespre, anirà a càrrec de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, amb el títol Literatura i paisatge; bellesa per als ulls i poesia per a la vida. Abans, a les sis de la tarda, l’escriptor, editor i pedagog Ramon Besora parlarà de Llegir en família en una xerrada col·loqui oberta a educadors, pares i fills. La Fusteria Espai de Creació estrenarà La serp de foc, espectacle de petit format dirigit per Pere Tomàs i que està basat en el relat del mateix títol amb què l’escriptora Eva Comas va guanyar el premi Pirineu l’any passat. Un altre apunt teatral el posarà l’actriu Anna del Río amb la creació de la Bordonera, un nou personatge d’animació que recorrerà l’espai firal.

D’altra banda, el Club de Lectura d’Organyà oferirà Terra escrita, enguany amb textos sobre el Pirineu d’autors no pirinencs. I damunt l’escenari del carrer del Sol es representarà, diumenge al migdia, l’espectacle poètico-musical Nu, basat en el poemari d’Elisabet Segura. La música arribarà de la mà de Pep Lizandra i Ivan Garriga, amb diverses actuacions al llarg de la jornada de dissabte. Una taula rodona, una biblioteca i espai infantil, una mostra d’artesania alimentària, concursos i recitals de poesia completen el programa d’actes. Dissabte al vespre es lliuraran els premis literaris Homilies d’Organyà, als quals s’han presentat 109 originals, amb el premi Pirineu de narració literària com el més concorregut.