Pozo dirigirà l’Acadèmia de Cine

Es diu Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques del Principat d’Andorra, aka ACPA, ja està formalment constituïda i la primera junta directiva, amb un mandat de quatre anys, ha començat a caminar. O a rodar. La presideix el director Josep Pozo, l’ànima de tot plegat, i l’acompanyaran en aquesta aventura inèdita per aquí dalt el productor Eduard Navarro, a la vicepresidència, l’actriu Elisabet Terri (secretària), i l’advocat Daniel González (tresorer). La junta directiva la completaran catorze vocals, un per cadascuna de les catorze categories professionals previstes: producció, guió, direcció, interpretació, fotografia, direcció artística, disseny de vestuari, maquillatge i perruqueria, música, muntatge, efectes especials, animació, so i direcció de producció. Vocalies que, per cert, encara s’han de proveir.

L’ACPA començarà aquesta mateixa setmana una campanya de captació de socis amb dues categories –numeraris, és a dir, professionals del cine amb un llargmetratge, mínim, al sarró; i associats, particulars i empreses estretament vinculades a la (diguem-ne) indústria del cine encara que no hi participin directament: per exemple, crítics (si n’hi hagués, és clar)–, i els comptes de Pozo són que d’aquí al 10 de febrer n’hagin reclutat mig centenar per a la causa, amb expectatives d’arribar a 75. ¿I per què el 10 de febrer? Perquè aquesta és la data en què està prevista la presentació oficial de l’ACPA, amb una gala amb tots els ets i uts que tindrà lloc al Centre de Congressos de la capital i en què es projectarà un vídeo promocional de l’acadèmia i, per fi, 73’, el segon llarg de Pozo, filmat al febrer a Anyós i rodalia i actualment en fase de remuntatge.

Així que l’acadèmia del cine ja existeix i els objectius, segons els estatuts, són clars: “Representar, fomentar, promocionar, internacionalitzar i defensar la cinematografia nacional formada per tots els sectors creatius i productius de la professió, essent-ne la veu unitària davant d’organismes, institucions públiques i altres entitats, de forma anàloga a altres acadèmies cinematogràfiques.” Es tracta, diu el president, d’aprofitar el xup-xup del sector, amb mitja dotzena de projectes en marxa –des d’Impacto fins a Fred, passant per Pyrene, Danger, Le Blizzard i la nova i imminent incursió d’Independent Club– perquè l’administració en prengui consciència de les potencialitats, tal com demanava dies enrere Agustí Franch en aquest mateix racó de diari: “El cine és un sector emergent que es pot convertir en un actiu industrial i promocional; els professionals ja ho sabem, ara cal que s’ho creguin les institucions.”

¿I com s’ho faran? Primer de tot, impulsant una film comission que faciliti els tràmits avui laberíntics per rodar al país. En segon lloc, creant unes condicions fiscals atractives, requisit vital –diu Pozo– per atreure productores estrangeres i dinamitzar el sector. I finalment, fent el que millor saben fer els professionals del cine: espectacle. És a dir, creant un festival internacional amb tots els ets i uts i, atenció, organitzant els Isards d’Or, els premis anuals de l’acadèmia. És a dir, la versió nostrada dels Gaudí, dels Goya i, ehem, dels Oscars, que distingiran amb una estatueta –obra per cert d’Àngel Calvente– els millors professionals de cadascuna de les 14 especialitats. Els primers Isards es faran esperar raonablement fins al 2018, “perquè no es tracta de començar la casa per la teulada”.

¿Qui ho pagarà, tot això? Com a associació sense ànim de lucre que és, l’ACPA es finançarà amb les quotes dels socis i, conclou Pozo, amb les aportacions de patrocinadors, col·laboradors i institucions. Tot plegat, és clar, sobre el paper. A partir del 10 de febrer passarem de les paraules als fets.