Pressupost de Cultura per al 2017: la revolució comença pels museus

Ho havíem avançat mesos enrere en aquest mateix racó de diari: el Museu Postal té els dies comptats. Com a mínim, tal com l’hem conegut fins ara. Val que és un dels més idiosincràtics de la xarxa de museus i que, havent obert les portes el 1982, n’és també un dels més veterans. Però la sagnia de visitants, que el curs passat es va concretar en unes paupèrrimes 1.465 entrades, l’ha convertit en una de les primeres víctimes de l’anomenada “estratègia nacional de museus”. El ministeri té decidit convertir la planta baixa del Postal en botiga i habilitar el primer pis com a sala d’exposicions temporals. Això sí, després de culminar la digitalització dels fons de l’equipament. En un sentit similar, la sala Ramon Llull de la veïna Casa d’Areny-Plandolit es convertirà en la botiga central de la xarxa de museus –el departament vol crear una línia nova de marxandatge cultural, “exhaurit i inexistent des de fa anys”– i també comercialitzarà productes d’Andorra Turisme i d’artesania local.

Vet aquí algunes de les novetats en matèria diguem-ne patrimonial que ens depararà el 2017, segons –és clar– el projecte de pressupostos per al curs que ve. N’hi haurà més: sense sortir dels museus, el ministeri vol potenciar-hi la implantació de les noves tecnologies a través del que en diu “productes digitals d’impacte” –veurem com es concreten: ¿potser la reproducció virtual dels frescos exiliats, tal com va insinuar Toni Martí fa un parell d’anys?–, que han de servir de “reclam” per al patrimoni romànic. Sant Esteve, l’any que ve, i Santa Coloma, el 2018, faran de conillets d’Índies d’aquest gir digital de la xarxa museística, que es completarà amb una mena de catàleg 3D del romànic nacional a l’exili, amb la renovació de la museografia de la Casa d’Areny-Plandolit i amb la “millora de les formes de visita” de la Farga Rossell, Andorra Romànica, Meritxell i, de nou, el Postal.

Tot el que precedeix, sota l’epígraf de Turisme Cultural, s’endú el pessic més gros –1,3 milions d’euros– del departament de Promoció i Acció Cultural. Exactament, la meitat. L’altra meitat se la reparteixen el suport a entitats (ONCA, ENA, Petits Cantors, Ull-Nu), amb 470.000 euros; l’Auditori Nacional; la sala d’exposicions Art al Roc; la residència d’artistes de la Massana i el cens d’artistes –ja ho saben: And’Art, que funciona de forma capritxosa, ahir tocava que no, i que es vol completar amb un inventari dels autors nacionals que treballen a l’estranger–, el catàleg de les obres d’art patrimoni de l’Estat i un mapa nacional d’escultures a la via pública, amb 570.000 euros més la Biennal de Venècia, a la qual es destinen 220.000 euros (als quals cal sumar els 100.000 del 2016) i, en fi, els poc menys de 50.000 euros que ens costen els premis literaris que dota el ministeri (Carlemany, Ramon Llull, Fiter i Rossell, Nadal, Pirene i Martí i Pol). Finalment, també cal posar al sac de promoció cultural els més de 900.000 euros que es destinaran a la difusió dels museus –Nit dels museus, Jornades de patrimoni i Experiència fotogràfica dels monuments.

L’altra gran pota de Cultura és el departament de Patrimoni: val a dir que les grans inversions en aquest apartat –l’hotel Rosaleda, amb dos milions d’euros; Radio Andorra, amb un, i la sala d’exposicions de Santa Coloma, amb 180.000 euros– correran de part d’Ordenament Territorial. Els poc més de dos milions d’euros de Patrimoni es repartiran de la següent manera: la Biblioteca Nacional i la Pública se n’enduen 475.000, amb l’encàrrec per a la segona, atenció, d’implantar finalment el servei de préstec de llibres electrònics, a través d’acords amb biblioteques espanyoles i franceses per poder accedir als seus fons. Als entorns de protecció, atenció s’hi destinen aquest curs 530.000 euros; la sorpresa majúscula potser és comprovar que el 2016 han sigut 440.000, i recordar a la vegada que fa més de tres anys –des del juliol del 2013, exactament– que no s’ha aprovat un sol entorn: ¿on van, aquests diners? A la restauració de les emissores de Radio Andorra s’hi han consignat 220.000 euros més; i els 280.000 sota l’epígraf Inventari i Conservació es destinaran al nou inventari dels béns mobles de la Casa Rossell.

L’Arxiu Nacional, en fi, és l’única àrea de Patrimoni que veu reduïda la seva partida per al 2017: quedarà en 580.000 euros, un 2% menys, però amb una nota a peu de pàgina per a l’esperança: la fitxa dels entorns de protecció dels monuments inclou una partida de 50.000 euros per a l’“estudi, redacció del projecte executiu i direcció d’obra edifici nou Arxiu” –i citem literalment. ¿Significa això que el ministeri ha decidit finalment començar a rumiar de veritat en la vella reivindicació d’una nova seu per a l’Arxiu, avui en precari a Prada Casadet?

El 42% del pressupost del ministeri, a personal

Acostuma a ser l’aspecte més polèmic dels comptes públics. I el ministeri de Cultura no se n’escapa: segons el projecte de pressupost en tramitació, el departament –sense Joventut ni Esports– disposarà l’any que ve de 8,2 milions d’euros, un 7% més de recursos que els 7,6 milions del 2016. Però si ens fixem en la despesa de personal, resulta que els 2,6 milions de l’any que acaba es convertiran el curs que ve en 3,5. Dit d’una altra manera: les despeses de personal han suposat el 2016 la tercera part del pressupost total del departament, una xifra considerable... que el 2017 pujarà encara una mica més, fins al 42% del total. Desglossat per àrees, el cas més suculent és el d’Arxius: 470.000 dels 580.000 euros que se li assignen al pressupost del 2017 es destinaran a nòmines: quatre de cada cinc euros. Les altres àrees que es cruspeixen els pessics més grossos pel que fa a personal són Difusió de Museus (580.000 dels 920.000 euros de què disposarà); Formació d’Adults (541.000 dels 543.000 euros totals); centres d’autoaprenentatge de català (285.000 dels 370.000 euros totals) i Política Lingüística (270.000 dels 335.000 euros totals). En qualsevol cas, la partida més elevada del ministeri de Cultura correspon a turisme cultural (1,3 milions d’euros), seguida de serveis generals (935.000 euros) i de difusió dels museus (920.000 euros).