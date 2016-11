¿Quant ens consta, el Thyssen?

Ara que ja sabem la llista completa, amb nom i cognoms, dels inquilins de l’exposició inaugural del Carmen Thyssen Andorra, a partir del 15 de març a l’antic hotel Valira d’Escaldes, toca potser parlar de números. Més que res, perquè des que el desembre del 2015 es va constituir la Fundació Museu Andorra, que dóna cobertura jurídica a aquesta formidable aventura museística, han anat sortint xifres –aportacions ordinàries, crèdits extraordinaris i anar fent– i és lògic mirar de fer-se’n un mapa mental. Sobretot, perquè el pressupost del 2017 –avui en tràmit parlamentari– preveu dues transferències a la Fundació –una de corrent per valor de 425.000 euros i l’altra de capital per valor de 560.000–, que com es veu freguen conjuntament el milió d’euros.

Una xifra considerable –el 60% del pressupost d’Acció Cultural per al 2017– que multiplica per quatre les aportacions que el ministeri ha fet aquest curs a l’equipament: 51.000 euros per al capital social de la Fundació –i que se sumaven als 49.000 que hi aportava la baronessa– més el crèdit extraordinari de 200.000 euros que el Govern va aprovar al setembre per a les obres de “condicionament” i “adequació” com a “espai museístic” de la planta baixa del l’antic hotel Valira.

El milió d’euros consignat al projecte de pressupost es destinarà, segons la memòria, al “manteniment” del museu i a la “promoció, divulgació i publicitat de la col·lecció”, així com a les activitats pedagògiques de l’espai Educathyssen. Una xifra que, d’altra banda, triplica llargament la partida de 300.000 euros que el diari La Razón –que va filtrar el llistat sencer de l’exposició inaugural: per això mateix cal suposar-li fil directe amb el patronat– deia dilluns que havia de ser el pressupost anual del museu.

No s’acaben aquí els diners públics que es cruspirà l’aventura del Thyssen: el Comú d’Escaldes assumirà el lloguer de la planta baixa del Valira, amb un cost que també balla entre els 6.000 euros mensuals que torna a dir La Razón –i que era també la xifra que la ministra Gelabert va avançar quan es va constituir la Fundació– i els 9.000 que van transcendir al juny, quan la ministra, la cònsol d’Escaldes i la propietat del Valira van firmar l’acord d’intencions que els lliga per un període de deu anys. Una mica de llum, tenint en compte que ho paguem tots, no vindria malament.