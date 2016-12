‘Racons’: microteatre ‘low cost’ i alternatiu, al març a l’antic Comú de Sant Julià

Que una obra de teatre s’hagi de representar necessàriament en un escenari a la italiana, és a dir, amb els actors dalt d’una tarima i els espectadors dòcilment asseguts en un pati de butaques, no està escrit enlloc. Tampoc no ho és que s’hagi de representar sempre, però sempre, en aquesta mena de temples de la cultura escènica, amb els seus ritus i la seva litúrgia, en què s’han convertit els teatres. I això és precisament el que volen demostrar Cristina Pericas i Natàlia Garrido –totes dues sortides del Col·legi del Teatre, deixebles per tant d’Ester Nadal, i totes dues excarbassons– amb Racons, el primer muntatge professional que dirigeixen, produeixen i interpreten, tot a la vegada: treure el teatre del teatre i portar-lo a un escenari alternatiu –per insòlit–, que en aquest cas serà l’antic Comú de Sant Julià. I fer-ho, a més, amb una proposta de petitíssim format –elles en diuen microteatre– i baixíssim pressupost.

Serà els dies 4 i 5 de març amb una subvenció del ministeri de Cultura i el suport tècnic i logístic de l’Escena Nacional i, tot i que últimament ja hem pogut assistir a propostes igualment alternatives –recordin l’espectacle de dansa vertical del setembre a la façana del centre de congressos lauredià o Carvalho contra Vázquez Montalbán, l’any passat a la biblioteca de la Massana–, l’absoluta novetat de Racons és que no només trenca la quarta paret del teatre a la italiana sinó que a més proposa una cosa tan rara com tres muntatges simultanis, itinerants i a la vegada successius: els espectadors aniran desfilant pels tres espais habilitats a l’antiga casa comuna –la sala del Consell, la sala adjacent i el cap de casa–, on es representaran tres obres simultàniament: quan acabi la funció, vint minutets, cada grup d’espectadors –aforament limitat: una vintena com a molt– es desplaçarà fins al següent espai escènic, on assistiran a la següent “obra”.

Atenció, que no estem parlant de teatre experimental ni tampoc de creació. Racons és teatre de text, amb un guió, una història i uns personatges que la protagonitzen. Sempre, això sí, amb un to humorístic. Per exemple: l’empresa que es dedica a plorar aquelles persones que, pobrissones, no tenen ningú que les plori, i que convoca un càsting per cobrir una plaça de ploraner a hores convingudes i a preu fet. Que els clients d’aquesta peculiar empresa siguin genteta com Luis Bárcenas, l’extresorer del PP, és el que dóna a tot plegat el sentit paròdic que, diu Pericas, impregna Racons.

Així que microteatre, perquè amb tres intèrprets en fan prou per aixecar cadascun dels tres esquetxos de l’obra, i també low cost, perquè ni hi ha dramatúrgia ni tampoc escenografia: es tracta precisament d’aprofitar les possibilitats de l’espai que serveix d’escenari improvisat. I una nova manera d’assistir a una funció teatral, perquè tot plegat no deixa de ser teatre: l’espectador assisteix dret a la representació llampec –vint minuts–, no es veu obligat a tenir el cul enganxat a la cadira durant tota la funció, i a més té els actors a tocar: “És una experiència diferent: el que proposem és convertir l’espectador en voyeur, que irromp de sobte en la intimitat d’un conflicte en marxa abans que arribés, i que continuarà en marxa després que hagi marxat”, promet Garrido.

Val a dir que aquesta prometedora dèria per tastar altres formes de teatre ja la van exhibir a Les veus de la memòria, l’abril del 2015 a Les Fontetes, en què trencaven per primera vegada la quarta paret..., però no cap endavant sinó cap endarrere: Garrido i Pericas, aleshores només actrius, es quedaven a l’escenari també quan els seus personatges estaven fora d’escena, i l’espectador assistia per tant a una funció doble: la dels actors que actuaven i la dels actors que esperaven torn per actuar. Al març la cosa no serà potser tan rocambolesca, però promet ser una mica més diferent.