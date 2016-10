Robots de cine, a Art al Roc

El col·leccionista Josep Benavent (la Seu, 1950) va emergir com meteorit vingut de l’espai profund ara fa un parell de cursos i per culpa de Quan anàvem al cine, aquella mena de Cinema Paradiso a la urgellenca que va publicar Salòria. Després van venir Andorra de pel·lícula, un extracte de la col·lecció de cartells, pòsters i programes de mà de tots i cadascun dels cines que hi ha hagut Runer amunt que es va exhibir al gener a l’Arxiu Comarcal, i Joventut rebel, més pòsters i més cartells de temàtica òbvia que van protagonitzar una de les activitats paral·leles de l’última edició del festival Ull Nu.

La cosa no es podia quedar aquí perquè Benavent és el feliç posseïdor d’una col·lecció oceànica, monumental, que ens donarà moltes tardes més de glòria. Les més pròximes, a partir del 8 de novembre a Art al Roc, la sala del Govern a l’antic CIAM escaldenc, que diumenge va clausurar l’exposició consagrada als finalistes de la Biennal i que obrirà d’aquí quinze dies les portes amb una proposta absolutament insòlita: Robots i cine, un recorregut per la ciència-ficció de cel·luloide a través dels cartells de pel·lícules de tots els temps. Serà, ja s’ho poden imaginar, una mostra a l’altura de la col·lecció de Benavent: un centenar de guies o pressbooks; un centenar més de fotografies; una quarantena de fotocroms o quadres, vint pòster de mida estàndard –70 per 100 centímetres– i un parell de cartells gegants de procedència francesa, de 140 per 180 centímetres: els de Superman III i Ghost in the Shell. La selecció definitiva, que aquests dies acaba d’enllestir, inclou com a peces estrella els pòsters originals de sèries dels anys 40 com ara Flash Gordon i The Rocket Man, i els de clàssics dels 70 i primers 80 com La guerra de las galaxias, Almas de metal i Robocop.

Una iniciativa singular, que Benavent ha convertit en realitat amb la complicitat una altra vegada del festival Ull Nu, i que es completarà amb l’exhibició d’una col·lecció de gadgets de temàtica també fantàstica, des d’un model a escala real d’R2-D2, el robot xiulador de Star Wars, fins a la mà metàl·lica –i una mica gore– d’Eduardo Manostijeras. El fil conductor de tot plegat seran, ja s’ha dit, els robots, una forma molt gràfica de comprovar –diu el mateix Benavent– l’evolució de la iconografia de ciència-ficció, d’una banda, i del disseny, de l’altra: és evident que la simplicitat modernista del Metropolis de Fritz Lang (1927) té poc a veure amb l’horror vacui postmodern de Transformers (2007). Però fins i tot així és fàcil veure-hi certa retirada, entre els dos cartells.

Admet Benavent que la seva col·lecció –6.000 pòsters, 15.000 guies, un nombre incomptable de cartells– encara no està ni molt menys esgotada. De fet, per al 2018 ja rumia una altra gran exposició, que repassarà l’íntima relació entre el còmic i el cine, i que molt probablement produirà el Museu del Tabac. I perquè l’espera no s’allargui, una mena de continuació de Quan anàvem al cine, però posant ara el focus al nostre Pirineu més pròxim, des de Puigcerdà fins a Oliana, passant per Bellver, Martinet, Coll de Nargó i anar fent. Perquè en tots aquests llocs hi va haver cines, encara que avui sembli mentida.