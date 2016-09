Scorsese nostre que esteu en el cel

En la presentació de Fractura, el pilot de la sèrie Impacto que es va rodar la setmana passada a les instal·lacions d’AnyósPark, Hèctor Romance es resistia a donar referències cinematogràfiques per a la seva criatura. Acabada la marató, i endut potser per la legítima eufòria d’haver complert l’estricte calendari de rodatge, ahir se li va escapar el nom d’un dels déus de la pantalla gran: Scorsese, ni més ni menys, en qui es va inspirar –diu el director– per a la primera part del capítol, una festa que es vol d’altíssim nivell, amb ús (¿i abús?) del plànol seqüència, molta figuració i contínues entrades i sortides dels personatges. En resum: risc cert de fotre’s una plantofada de les grosses. Doncs Romance diu que el resultat està a l’altura de les expectatives que s’havia fet. Altíssimes, si ho hem de passar pel sedàs de Scorsese. Tan altes, que una vegada s’estreni oficialment –al gener i a Illa Carlemany, si les coses no es torcen– es llançarà al periple de festivals “i no renunciem a res”: “Els actors van estar senzillament brutals, la història té ganxo i estèticament ens ha quedat un producte cuidadíssim, tal com el somiàvem; així que no renunciem a res.”

Si són les paraules hiperbòliques del pare legítimament emocionat davant dels progressos de l’hereu o s’ajusten a l’estricta realitat ho començarem a veure a l’octubre: d’aquí tres setmanes, quatre com a màxim, Romance vol tenir llest el teaser, que és com ara se’n diu del tràiler de tota la vida, d’aquest thriller amb deriva catastrofista i tocs paranormals, protagonitzat pels barcelonins Daniel Horvath (Sigur) i Mònica Portillo (Marta), la igualadina Mireia Guilella (Joanna) i el madrileny Juan Salcedo (Carlos). El rodatge, ja s’ha dit, va tenir lloc a AnyósPark –que ha patrocinat l’aventura– entre el 13 i el 18 de setembre. Amb sorpresa meteorològica inclosa perquè després de dies, per no dir setmanes de calor tropical, va i el dia H es posa a ploure: “Vam haver de canviar les escenes previstes, que eren exteriors, però el problema va ser l’endemà: no plovia, però el temps s’havia girat tant que estàvem a 5º i havíem de rodar igualment l’escena nocturna a la piscina. Resultat: Salcedo va tornar a Madrid amb unes angines de cavall.”

Va ser l’única incidència d’un rodatge en què tot va sortir, diu, com en el millor dels somnis, començant per la seixantena de figurants que pul·lulen per la festa que obre el capítol –i la sèrie– i que contribueixen decisivament a donar-li un aire cool i cosmopolita. A banda de gestionar un equip tècnic i artístic que fregava el centenar de persones, l’altre repte era –diu– la càmera, una Alexa Mini amb òptiques Ultra Prime –qualitat professional– amb què Romance no havia treballat mai: “Dóna molta lluminositat i com que rodàvem de nit no volíem patir per la llum, però era un risc...” ¿El resultat? Òptim, és clar. De fet, tot va anar tan rodat que els actors fins i tot van poder assajar dos dies abans de posar-se davant la càmera. Així que oli en un llum: “Hem rodat totes les seqüències previstes i ens ha sortit el capítol sorprenent que buscàvem: per la història, pels actors, pels espais i per l’alta factura visual.” Ara, doncs, a esperar primer el teaser i després l’estrena. I a veure què hi diu el bon Martin. Scorsese, és clar.