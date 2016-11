“Ser culte, a Espanya, és avui una pedanteria”, conclou Carmen Posadas

El Centre de Congressos de la capital va acollir ahir la segona edició del Fòrum Pirineus amb la participació dels escriptors Carmen Posadas, Carme Riera i Javier Moro i la situació i paper de la llengua espanyola a debat. Tots tres van destacar-ne la bona salut tant per nombre de parlants –prop de 500 milions– com pel prestigi literari i l’interès per aprendre’l, i malgrat l’avantatge de l’anglès pel fet de ser la llengua de les tecnologies. En aquest context, el repte de l’espanyol és “conquerir el poder”, començant per l’educació i la investigació. Posadas va assenyalar l’auge de l’espanyol als EUA, que els experts auguren que serà una nació bilingüe a mitjans de segle, mentre que per Moro el problema no és de l’espanyol sinó dels poders públics, que “no li saben treure partit” a la llengua. Un altre dels focus de debat va ser el creixement exponencial dels anglicismes, que han acabat colonitzant l’espanyol. Riera, que és acadèmica de la llengua, va advertir que la Reial Acadèmia prioritza les paraules espanyoles però que la batalla està “perduda” perquè “hem de recollir l’ús que es fa de la llengua”, i els propietaris de la llengua “són els seus parlants”. Per contra, Posadas va apuntar un dels efectes col·laterals de la globalització, la “tornada a la tribu”, buscant referències pròximes, que pot derivar en l’auge del nacionalisme. En aquest punt, Riera va insistir que les llengües “no estan en guerra”, sinó que en tot cas “ho estan els parlants i alguns que volen instrumentalitzar la llengua amb objectius polítics”. Finalment, van posar sobre la taula la pèrdua del criteri d’autoritat, que encara es manté vigent, en canvi, a l’Amèrica Llatina. “Ser culte, a Espanya, és avui una pedanteria”, va concloure Posadas. I això té com a conseqüència el llenguatge planer, sense suc ni bruc, que s’ha convertit en l’estàndard de la nostra època.