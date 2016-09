S'obren les inscripcions per als tallers d'escriptura i fotografia creativa de l'Àrea de Lectura Pública i Biblioteques

L'Àrea de Lectura Pública i Biblioteques ofereix a partir d'aquest setembre dos tallers d'iniciació a l'escriptura creativa i a la fotografia creativa. En el cas de l'escriptura creativa, taller que s'iniciarà el pròxim 20 de setembre a les vuit de la tarda a la Biblioteca Pública del Govern, l'objectiu és oferir als participants les eines essencials per dominar i consolidar les tècniques que es necessiten per poder escriure una novel·la o relat correctament. Pel que fa al segon taller de fotografia creativa, que s'iniciarà el 21 de setembre, l'objectiu és aportar les nocions bàsiques per conèixer la càmera i assolir un domini de les tècniques fotogràfiques que necessiten per treure el màxim profit de l'aparell. En ambdós tallers, que tenen una durada prevista de 12 setmanes, el formador serà Ricard de la Casa, autor de la novel·la 'Més enllà de l'equació QWR' i de l'antologia de relats 'Sota pressió'. El preu és de 120 euros en el cas del taller d'escriptura creativa i de 90 pel que fa al de fotografia creativa. Cal inscriure's prèviament a la Biblioteca Pública, ja que les places són limitades.

A partir d'aquest setembre i durant les pròximes 12 setmanes, l'Àrea de Lectura Pública i Biblioteques proposa dos tallers d'iniciació a l'escriptura creativa i a la fotografia creativa. Pel que fa al taller d'escriptura creativa, que s'iniciarà el pròxim 20 de setembre a les vuit de la tarda a la Biblioteca Pública del Govern, permetrà a tots els assistents descobrir les eines bàsiques per dominar i consolidar les tècniques que es necessiten per poder escriure una novel·la o relat correctament. També es treballarà com caracteritzar els personatges, descriure escenaris, escollir la veu narradora, el temps narratiu, així com els diàlegs. Es realitzaran petits exercicis i s'analitzarà un text per tal de descobrir el procés de creació. S'estimularà l'estil literari i creatiu.

Quant al segon taller de fotografia creativa, que s'iniciarà el 21 de setembre, oferirà les nocions bàsiques per conèixer la càmera i assolir un domini de les tècniques fotogràfiques que necessiten per treure el màxim profit de l'aparell, així com conèixer el llenguatge fotogràfic i controlar la llum. No és necessari cap tipus d'experiència, però sí que es recomana, per tal d'aprofitar al màxim el curs, disposar d'una càmera rèflex digital.

En ambdós tallers, el formador serà Ricard de la Casa, autor de la novel·la 'Més enllà de l'equació QWR' i de l'antologia de relats 'Sota pressió'. Ha publicat relats i articles tant a Andorra com a l'estranger, principalment a Espanya, però també a l'Argentina, França, Alemanya, Itàlia, els Estats Units, Romania i el Japó. Alguns relats han estat traduïts al castellà, l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany, el romanès i el japonès. Actualment és professor de diversos tallers d'escriptura creativa. El preu és de 120 euros en el cas del taller d'escriptura creativa i de 90 pel que fa al de fotografia creativa i cal inscriure's prèviament a la Biblioteca Pública, ja que les places són limitades.