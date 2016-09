Tot preparat per rebre la talla de la Mare de Déu

Dimarts és el dia assenyalat per a l’arribada de la nova imatge de la Mare de Déu de Meritxell, una rèplica exacta de l’original romànica tallada a làser a partir de les fotografies de la desapareguda talla original, que el bisbat ha encarregat a un taller olotí i que substituirà la que des del 2005 es venera al santuari. Ja l’espera el nou cambril dissenyat per l’estudi Pol, Nadal i Boix, una estructura de vidre i xapa lacada en blanc que és la més visible de les modificacions amb què el bisbat –ho recordava ahir l’arquebisbe Joan-Enric Vives– ha volgut celebrar el 40è aniversari de la inauguració del santuari nou, que se celebra el 8 de setembre. Al cambril s’hi afegeixen les imatges dels patrons de les set parròquies tallades per Sergi Mas, que retornen a les fornícules de darrere del cambril, el seu destí original i del qual van ser retirades el 1977 per ser redistribuïdes –una mica a la babalà– per tot el temple. Els últims anys els forats havien estat ocupats per set pintorescos pins, que ara han desaparegut del mapa. Setmanes enrere es va aixecar un pam l’espai on es troba l’altar, ara elevat sobre el nivell de la resta de la nau, i els anys anteriors es van incorporar al mobiliari l’ambó o faristol fix, en el mateix espai de l’altar, i també el sagrari.