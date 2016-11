'Traces', l'espectacle més innovador de l'Esbart Sant Romà, arriba el cap de setmana a Encamp

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acull aquest cap de setmana l'espectacle 'Traces', de l'Esbart Sant Romà, que consta de sis peces de les quals tres són de nova creació, i que convida els espectadors a construir l'espectacle des de la seva pròpia perspectiva a partir del traç que els solos, els duets i les interpretacions en grup defineixen a través de les diverses coreografies. L'espectacle, per al qual encara queden entrades disponibles al preu de cinc euros, es podrà veure dissabte a les 22 hores i diumenge a les 18 hores.

El Cos de Dansa i la secció de Juvenils i Infantils de l’Esbart seran els encarregats de posar en escena les diferents coreografies de l'espectacle 'Traces', d’una hora de durada i on els espectadors podran gaudir de danses que ja han estat estrenades per la companyia, com 'D-Sentir', 'Arbre' i 'Encís' amb música de Xalupa, Xavier Dallerès i Maria del Mar Bonet, respectivament, i altres de nova creació com 'Ball a sa plaça', 'Sona Bé' i 'Traces', amb música del Grup Música Nostra, Amansalva, Coetus i Kepa Junkera. A la nova peça, 'Traces', els dansaires s’atreveixen amb un estil més percussionista amb un nou 'toc de bastó' innovador, orquestrat pel músic andorrà Lluís Cartes.

L’espectacle, que compta amb el patrocini del Comú d’Encamp i la col·laboració de Mercacenter, es podrà veure dissabte 26 a les 22 hores i diumenge 27 a les 18 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Les entrades, al preu de cinc euros, són numerades i es poden adquirir a través de www.morabanc.ad/entrades, al Departament de Cultura del Comú d’Encamp o a les oficines de turisme d’Encamp i el Pas de la Casa.