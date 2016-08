Troben un corredor que conduïa a dins del dolmen de la Llosa de Bescaran

La segona campanya d’excavacions al dolmen de la Llosa de Bescaran ha permès als arqueòlegs descobrir un corredor d’accés a la cambra sepulcral, una troballa inèdita en aquests monuments megalítics del Pirineu, però que sí es troben al País Basc o a l’Empordà. El director de l’empresa que ha fet l’excavació, ReGiraRocs, Gerard Remolins, ha assenyalat que “al Pirineu no tenim coneixement de cap altre dolmen amb un corredor d’accés, tot i que, la major part d’aquests monuments estan per excavar”. Remolins ha explicat que el corredor segurament era de petites dimensions i poca alçada el que obligava a accedir-hi de genolls i servia d’accés a la cambra funerària on s’anaven enterrant els difunts. Així mateix ha apuntat que “la seva bellesa radica en el mateix jaciment, en les grans pedres que conformen el cromlec que separen l’espai funerari de l’espai dedicat a la vida quotidiana de la comunitat”.