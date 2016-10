¿Últim hivern amb La Fada?

Havia posat moltes esperances en el primer concurs de música d’autor, que va arrencar amb les semis de quinze dies enrere i que demà arriba a la gran final amb una desena d’artistes a l’escenari. De la resposta del públic depenia la continuïtat d’aquesta aventura que Toni Fernández va posar en marxa ara fa vuit temporades. Les tres últimes, amb un descens alarmant d’espectadors que fa insostenible, diu, resistir un curs més en aquestes condicions. I el públic, diu, va respondre amb dos plens com feia temps que no es registraven a La Fada. I un nou ple és el que espera a la final de demà i al fi de festa de diumenge, amb El Sobrino del Diablo.

Així que la cosa va funcionar. Però el cap de setmana passat va tornar la tònica dels últims temps: al concert de Daniel Higiénico –“grandíssim artista i millor directe”, diu Fernández– hi van assistir setze espectadors, setze. Cap novetat, però. Al setembre ja va estar a punt de suspendre una actuació de Damià Olivella per falta de quòrum: “La veritat és que és un luxe tenir-los a La Fada i que fa pena que vinguin quatre gats. Però és que econòmicament no és viable.” Fernández ja avisava aleshores que si el panorama no canviava al gener començaria a buscar alternatives. No es vol precipitar i es vol donar unes setmanes més de marge perquè, assegura, “tinc ganes de Fada”. Però per si en la temporada d’hivern la cosa no s’anima, ja ha començat a rumiar el futur de La Fada: “Tinc ganes de fer coses però no acaba de rutllar; hi dediques moltes energies i desgasta molt; potser és que aquest concepte de local de nit amb música en directe no hi té lloc, a Andorra.”

El pla B, diu, passa per agafar els trapaus i provar fortuna en una altra plaça. I Barcelona té tots els números per acollir una nova Fada, que en conservarà l’esperit. Fins i tot el nom. ¿Significarà això l’adéu del local de Fiter i Rossell i, amb ell, de l’únic escenari de tot el país, que ja és dir, que programa música en directe amb la regularitat, la fe i la constància d’un predicador en terra d’infidels? És una possibilitat ben plausible. L’altra, més remota, és que Fernández delegui en un soci local la gestió de La Fada andorrana, que es mantindria com una extensió de la que ell obriria a Barcelona. Una opció que ja s’ha explorat però que encara és lluny d’estar lligada. L’únic que està clar, insisteix, és que “no podria resistir un altre any com el 2016”.

S’imposa, en fi, una reflexió general, perquè si tanca La Fada hi perdrem tots però sobretot els músics, que hi han tingut –i que hi tenen– un espai per expressar-se. ¿Volem un país sense cap local, ni un, per escoltar música un cap de setmana qualsevol, i no només els de temporada alta?

La final del concurs de música, demà

Deu seran els artistes que demà pujaran a l’escenari de La Fada Ignorant en la final del primer concurs de música d’autor. Amb entrada lliure, per cert. Cadascun interpretarà tres temes –que poden ser diferents que a les semis– i la decisió quedarà en mans del jurat, integrat per Oriol Vilella i El Sobrino del Diablo, el crític Mario Gómez, el poeta Richard Invernon i la periodista Rosa Alberch. En joc, l’enregistrament d’un EP amb cinc cançons als estudis Rosazul de Barcelona –que s’endurà només el guanyador– i una minigira per locals de Barcelona (Fizz) i Madrid (La Fídula), a banda de la reglamentària actuació a La Fada, que serà el premi que s’enduran els dos primers classificats. En la llista de finalistes s’hi han colat dos músics del país –el pop de Martha Roquet i la rumba flamenca de Pali, a qui acompanyen Toni Fernández al baix i David Amat, a la percussió– entre vuit candidats catalans: Oriol Mula, a la flauta travessera i la guitarra; el folk rock de Sergi Blanch, habitual de La Fada; Oriol Casals, cantautor de la vella escola; el mestissatge estil Manu Chao de Noel Biniés; la cançó protesta de Marc Ràmia; la proposta llatina i festiva dels murcians Cere Vera, el pop de tota la vida de Laura Luceño i l’humor reivindicatiu d’Ingmar.