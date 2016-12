Un documental sobre les falles s'endú el premi Pirene de periodisme audiovisual

Els XXI Premis Pirene de periodisme interpirinenc ja tenen guanyadors. En total s'hi han presentat vuit treballs, tres dels quals de premsa escrita, i cinc en la categoria d'audiovisuals. En aquesta darrera categoria el premi ha estat per a 'Foc, boscos i llegendes', un documental sobre tot el procés i festa de les falles que té lloc a la Pobla de Segur, dirigit per Albert Aymamí i Agustí Paüls, sota el guió d'Andrés González-Nandín. Els Premis Pirene també han concedit un accèssit, en aquest cas per la selecció de reportatges 'Estat natural' del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA), emesos per Andorra Televisió i patrocinat per Crèdit Andorrà. Pel que fa a la categoria de premsa escrita, els premis han quedat deserts ja que estaven mancats d'"esperit periodístic", ha manifestat Esther Jover, del jurat.

Un total de vuit obres s'han presentat als XXI Premis Pirene de periodisme interpirinenc. D'aquestes, tres són de premsa escrita, però malgrat la seva "qualitat documental" no s'adiuen a les bases del concurs per manca "d'esperit periodístic", motiu pel qual el premi s'ha declarat desert, tal com ha informat la membre del jurat Esther Jover. Pel que fa a la categoria d'audiovisuals de ràdio i televisió, sí que hi ha hagut primer premi, i també un accèssit. Aquest darrer ha recaigut sobre la selecció de 53 capítols d'Estat natural', del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA), patrocinats per Crèdit Andorrà. I pel que fa al Pirene guanyador, ha recaigut en el documental 'Foc, boscos i llegendes', dirigit per Albert Aymaní i Agustí Paüls, sota el guió d'Andrés González-Nandín. Es tracta d'un reportatge sobre tota la tradició de les falles a la localitat catalana de la Pobla de Segur, i que a la vegada és un reconeixement a tots els fallaires dels Pirineus.

Tant Aymaní com Paüls han estat fallaires de la Pobla de Segur, motiu pel qual coneixen de ben a prop una festa que han aprofitat per reivindicar aquest dilluns durant l'entrega dels premis. Per la seva part, González-Nandín el que ha reivindicat és la gran quantitat de testimonis orals que es poden trobar als Pirineus (dels quals ells s'han nodrit), padrins amb moltes ganes d'explicar històries, que "l'únic que demanen és que algú vagi a conversar amb ells per treure-les a la llum".

Natàlia Gallego, investigadora del CENMA i qui ha recollit l'accèssit acompanyada de la directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesa Ros, han explicat que amb 'Estat natural' el que buscaven era "apropar la ciència al ciutadà" i de "forma entenedora". Gallego ha aprofitat per informar que ja treballen en un nou projecte similar, en aquest cas relacionat amb la història d'Andorra.

Els premis els ha entregat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que ha defensat la tasca periodística per ajudar a "conèixer el territori", tot afegint que "els Pirineus són una font inesgotable de notícies".