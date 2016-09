Una actuació de Signes de Trio tancarà el cicle ONCA Bàsic

L'ONCA tancarà el quart cicle ONCA Bàsic amb l'actuació de Signes de Trio (integrat per Joel Bardolet, Josep Bracero i Daniel Claret) i amb una proposta que tindrà lloc a Casa Rull i que porta per títol 'Els signes de la música'. L'actuació, la cinquena en el marc d'aquest cicle, tindrà lloc el 17 de setembre a les 19 hores.

L’ONCA tancarà el quart cicle ONCA Bàsic amb l'actuació a càrrec del grup Signes de Trio, format per Joel Bardolet (violí), Josep Bracero (viola) i Daniel Claret (violoncel). Aquesta nova formació interpretarà 'Els signes de la música' al soler de Casa Rull de Sispony de la Massana, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. La cita serà el dissabte 17 de setembre a les 19 hores i serà la cinquena actuació en el marc del cicle ONCA Bàsic.

Segons Bardolet, “el binomi de György Kurtág i Johann Sebastian Bach és una de les combinacions més distants en l’època, però més properes en esperit. El mateix compositor hongarès, juntament amb la seva dona Marta, programaven concerts de piano a quatre mans per tocar la seva música, entrellaçada amb peces de l’Art de la Fuga o de l’Ofrena musical. Segons explica el mateix compositor, declarat fervent súbdit del gran mestre del barroc, no perd l’ocasió d’homenejar-lo, parafrasejar la seva música, sempre a la recerca d’una escriptura meticulosa de la forma curta i la cristal·lització de l’instant”.

Daniel Claret, de la seva banda, afirma que “abans de morir, Mozart escriu una de les pàgines més precioses de la música de cambra, peça que tancarà el concert. Curiosament aquesta obra fou dedicada a un company i germà maçó de la mateixa lògia que el mestre, el qual li deixà diners durant els últims anys de la seva vida. Una gran obra plena de signes i missatges que colpeix l’esperit i arriba a l’ànima de qualsevol”.

Segons informa Patrimoni Cultural d’Andorra, les jornades tenen l’interès de difondre el patrimoni que habitualment està tancat al públic i per a l’edició 2016 estaran dedicades a les col·leccions bibliogràfiques i documentals privades.

L’actuació, d’entrada lliure, compta amb la col·laboració del Departament de Patrimoni Cultural del Govern i l'aforament és limitat.