Una vintena d'infants gaudeixen de la robòtica aprofitant la mostra 'Robots en la ciència-ficció'

Aprofitant l'exposició 'Robots en el cinema de ciència-ficció' a càrrec de l'associació Ull-Nu i el Govern d'Andorra, la sala d'exposicions ArtalRoc ha acollit aquest dissabte a la tarda la segona activitat relacionada amb els robots, un taller de robòtica per a nens en el qual han après el funcionament d'alguns artefactes, que fins i tot s'han atrevit a programar-los. El comissari de la mostra i director del Festival Audiovisual de Joves Creadors Ull-Nu, Hèctor Mas, ha destacat que "volíem arribar a tots els públics i vam pensar que la millor manera d'arribar als nens era amb un taller pràctic".

L'associació Ull-Nu amb la col·laboració del Govern d'Andorra ha organitzat aquest dissabte a la tarda a la sala d'exposicions d'ArtalRoc, una segona exposició relacionada amb els robots. En aquest cas, l'activitat s'ha centrat en els més petits mitjançant dos tallers de robòtica a càrrec d'Andorobots. El primer dels tallers ha aplegat una desena de nens d'entre 6 i 10 anys que han tingut l'oportunitat d'aprendre els conceptes bàsics de la robòtica mitjançant un artefacte realitzat amb Lego, anomenat 'Wedo 2.0'. En el segon taller també han participat una desena de nens entre 9 i 12 anys que han après a construir un robot de Lego 'Mindstorm EV3' i programar-lo de forma senzilla mitjançant un 'software' bàsic, per realitzar diferents recorreguts basats en figures geomètriques, com ara un quadrat.

El comissari de la mostra i director del Festival Audiovisual de Joves Creadors Ull-Nu, Hèctor Mas, ha comentat que "volíem arribar a tots els públics i vam pensar que la millor manera d'arribar als nens era amb un taller pràctic". A més, els tallers han coincidit amb la mostra 'Robots en la ciència-ficció', que combina diferents peces i pòsters de les diferents pel·lícules de la història que han inclòs robots. Mas ha destacat que "hem muntat una cronologia del primer robot de tots fins a l'actualitat perquè tinguis l'edat que tinguis et puguis identificar amb algun".

Els més petits s'han mostrat molt contents en la que per alguns ha estat la primera experiència amb robots i no només han tingut l'oportunitat de jugar i gaudir d'aquests artefactes sinó que a més han après d'una manera bàsica com funcionen i com es programen. Per la seva banda, alguns pares que han portat als petits a l'activitat han gaudit d'una visita guiada per la mostra, per tal de conèixer diferents anècdotes i vivències dels diferents objectes i pel·lícules relacionades amb els robots. Mas s'ha mostrat satisfet per la rebuda que ha tingut l'activitat i ha explicat que "estem molt contents perquè les activitats estan funcionant molt bé".

La següent activitat de l’associació relacionada amb els robots serà la projecció de la pel·lícula ‘Blade Runner’ de Ridley Scott, el proper dissabte 17 de desembre a les 21.30 hores. A més, l’activitat inclourà un col·loqui amb el director del Festival Internacional de Sitges, Àngel Sala.