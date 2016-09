‘Wolves’, a Sitges (i camí dels Goya)

Ho deia ara fa un any i en aquest mateix racó de diari: “Anar a Sitges és un somni. Com anar als Goya. O als Oscars.” Doncs de moment, Álvaro Rodríguez Areny ja ha complert el primer: Wolves, el seu primer curt, rodat el juny del 2015 entre Engolasters i Adrall amb Isak Férriz com a protagonista, competirà a la 49a edició del festival de Sitges, del 7 al 16 d’octubre. I no en el raconet reservat als debutants, ni en un remot apartat especial, sinó a Oficial Fantàstic, la secció oficial del festival: “Vam rebre la carta que ens ho comunicava a finals de juliol, i tot i que he tingut un mes i mig per digerir-ho encara no ens ho acabem de creure.”

Doncs ja s’hi pot anar acostumant, al King Kong de Sitges i a la llegenda “Official Section” que en endavant il·luminaran els cartells de Wolves. Insisteix que només el fet de ser-hi, “al millor festival de fantàstic del món”, ja és “un premi gros” i que el curt no és “competitiu”. Però arribats fins on no havia arribat mai cap director del país, ¿per què no continuar somiant? Perquè resulta que Sitges és el que es coneix com un festival “qualificador”. ¿Què vol dir, això? Que el guanyador de la secció oficial accedeix directament a la preselecció dels Goya i –atenció– també dels Oscars, s’endú de patac el Méliès de Plata i opta de passada al Méliès d’Or.

¿Somiar truites? Ho veurem d’aquí quatre setmanes –dia i hora encara per confirmar– i el cert és que Wolves arribarà a Sitges amb l’empenta dels quinze festivals per on ja ha desfilat, així com dels tres premis que ja ha recollit: el del públic a l’Ull-Nu, que es jugava a casa; millor fotografia a Jaipur (l’Índia) i millor pel·lícula a Atlanta. Tot això, a compte de la història d’Arthur, el pilot de la RAF encarnat per Férriz abatut sobre Bèlgica i empaitat per dos esbirros nazis, un curt amb final sorpresa que barreja gèneres –bèl·lic, suspens i terror–, que va sortir d’un exercici acadèmic –de guió, a l’escola Bande à Part, on estudiava direcció– i que ha aixecat, diu, amb “talent de casa”. I té tota la raó: a més de Férriz, Hèctor Mas també hi ensenya la poteta com a actor, però és que a més l’equip tècnic està farcit de noms que els sonaran, des de Carol Garrido, que firma l’storyboard, fins als persefones Migue Espinosa i Carlos Lozano, autors de la (sensacional) banda sonora; la mescla, a l’estudi escaldenc de Pere Revert, i el disseny gràfic, obra de Xavier Babot. Ah, sí: i el patrocini de MoraBanc, que insistia ahir, per boca de la directora de màrqueting, Mireia Maestre, “en un perfil que ens agrada: talent jove i del país”.

El millor de tot és que la cosa no s’acaba aquí: el director ja treballa en el nou projecte, un migmetratge que ja té títol –The Blizzard: el torb– i per al qual ha enrolat el novel·lista David Arrabal (Proyecto Dante), amb qui acabarà de polir el guió. Lògic, si tenim en compte que The Blizzard torna a la II Guerra Mundial i combinarà de nou el gènere bèl·lic amb el fantàstic –fantasmes, aparicions i tota la pesca–, amb el teló de fons de l’epopeia dels passadors. Res a veure, afortunadament, amb la sèrie televisiva Entre el torb i la Gestapo –aquell nyapet de Lluís Maria Güell–, l’última incursió cinematogràfica en aquest episodi històric. El rodatge, de moment, sense data. L’elenc, per confirmar, i posats a continuar somiant, que repeteixi Casamajor.

El que toca ara, però, és desfilar per la catifa vermella de Sitges. I qui sap si el 16 d’octubre Rodríguez Areny s’endú cap a casa una Maria, que així es diu el trofeu del festival català, en honor de la protagonista de Metropolis. Qui ho sap.