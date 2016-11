Woolard, Brandt i Konijnenbelt reben els V Premis de la Fundació Ramon Llull

El XXVI Premi Internacional Ramon Llull, dotat amb 8.000 euros, ha guardonat l'antropòloga lingüista nord-americana, Kathrynt Woolard, per la tasca feta en donar a conèixer la situació de la llengua catalana, sobretot, entre la comunitat acadèmica dels Estats Units. Woolard ha dedicat bona part de la seva activitat investigadora i divulgadora a estudiar la situació sociolingüística de Catalunya, analitzant relacions entre llegua, identitat i actituds lingüístiques a Barcelona i estudiant l'evolució d'aquestes des de la fi de la dictadura. La Fundació Ramon Llull ha premiat també al periodista holandès Alfred Konijnenbelt per promocionar la cultura catalana en un festival d'arts de carrer. El premi a la millor traducció literària ha recaigut en Kirsten Brandt per la seva traducció a l'alemany d''Incerta glòria' de Joan Sales.

Woolard, nascuda a Wellsville l'any 1950, ha estat reconeguda pel seu treball en el camp de l'antropologia lingüística. Ha estudiat les ideologies lingüístiques, de la política lingüística espanyol-anglès als Estats Units, de les relacions entre llengua i ideologia a l'Espanya dels inicis de l'època moderna i, sobretot, de la situació sociolingüística a Catalunya, on ha fet diverses estades d'investigació.

L'antropòloga ha ofert anàlisis diversos com l'evolució de les converses bilingües a Barcelona durant els anys 80 del segle passat, en el període de construcció de l'autonomia, amb diverses publicacions, de les quals és especialment rellevant l'estudi Identitat i contacte de llengües a Barcelona, publicat per Edicions la Magrana l'any 1992, així com els llibres 'Double Talk; Bilingualism and the Politics of Ethnicity in Catalonia' (Stanford, 1989/2014) i 'Singular and Plural:Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia' (Oxford University Press, 2016).

D'altra banda, el periodista i director del festival d'arts de carrer, Spoffin Festival, Alfred Konijnenbelt, que des del 2010 se celebra anualment a la ciutat holandesa d'Amersfoort, ha estat guardonat amb el premi honorífic a la Promoció Internacional de la Creació Catalana. L'Spoffin Festival ha mostrat des dels seus inicis un gran interès per les creacions catalanes de carrer com ho demostren les fins a 20 companyies i grups catalanes que programat durant els seus sis anys d'existència.

L'edició 2017 del Spoffin Festival posarà un focus especial en Catalunya amb la programació de vuit companyies i un cicle de cinema. Tot això és possible gràcies a la bona entesa entre el festival i l'escena artística catalana.

La llibretera, filòloga i traductora, Kistern Brandt, ha estat reconeguda amb el Premi Ramon Llull de Traducció Literària, dotat amb 4.000 euros, per la seva traducció d''Incerta glòria' de Joan Sales que va arribar a les llibreries alemanyes a finals de setembre del 2015. L'obra va ser publicada per l'editorial Hanser, que té un prestigiós catàleg basat en la combinació de clàssics de la literatura del segle XX i autors contemporanis de renom internacional.

Brandt es va traslladar a Barcelona l'any 1996, quan va començar a treballar com a agent literària per la Ute Jörner Literary Agent, i posteriorment, com a responsable dels departaments de drets d'autors i premsa de l'editorial Quaderns Crema. L'any 2002 va tornar a Alemanya, des d'on es dedica a la traducció literària del català, l'espanyol i el portuguès. Seva és la traducció a l'alemany de 'Les veus del Pamano', de Jaume Cabré, que va aconseguir un gran èxit de crítica i públic l'any 2007.

Recentment, ha traduït clàssics catalans com 'Jardí vora el mar', de Mercè Rodoreda, i també ha traduït a l'alemany altres grans autors com Josep Pla, Eugeni Xammar, Carme Riera, Pere Calders o Baltasar Porcel.

Woolard: ''vaig arribar al català per atzar''

La guanyadora del Premi Internacional pels seus estudis sobre l'antropologia lingüística catalana, Woolard, ha explicat que va arribar a la llengua catalana "per atzar". Woolard ha manifestat que "és un gran honor rebre el premi i se sent molt afalagada". La nord-americana ha assenyalat que "sempre s'ha sentit atreta per la singularitat del català, per la seva fortalesa sociolingüística entre les llengües minoritàries del món".

Konijnenbelt ha manifestat que "és molt especial aquest premi, ja que el festival és d'art al carrer i moltes institucions no ho consideren un verdader art". El director del Spoffin Festival conclòs que "a Catalunya està reconegut l'art al carrer, un art que pot arribar a molta gent'', per tant s'ha mostrat molt agraït pel premi.

La guardonada amb el Premi a la Traducció Literària s'ha mostrat "molt orgullosa" pel premi, tot i que, ha dit "és una mica irreal". En aquest sentit ha afegit que "els traductors som intermediaris, tot ho hem d'agrair a la qualitat del llibre, per fer una feina ben feta hem de ser invisibles''. Brandt ha finalitzat dient que "m'agrada rebre el premi perquè em fa una mica menys invisible; els traductors també tenim la nostra vanitat".

El director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro, ha explicat, durant la presentació dels premiats, que el format actual dels premis "és el més favorable" per assolir els objectius que es plantegen des de la Fundació. En aquest sentit ha assegurat que "representen la possibilitat de fer llaços forts amb persones del món cultural de fora del nostre àmbit lingüístic, però que tenen simpatia i actitud positiva vers la cultura i la llengua catalana". Així mateix ha afirmat que "els premis permeten conèixer Andorra i la seva cultura de primera mà als premiats".