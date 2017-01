10 milions dels fons de jubilació que són a Vall Banc es troben bloquejats

El problema per operar amb actius de renda variable que estan dipositats a Vall Banc afecta clients de tota mena. I un és el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ), organisme que té per objecte gestionar les reserves generades pel sistema andorrà de pensions. Almenys així queda reflectit en l’informe del tercer trimestre de supervisió de la gestió i d’execució pressupostària d’aquest ens, en què s’exposa que 10 milions del fons que es troben a Vall Banc “estan invertits en actius bloquejats”. Això vol dir que aquests diners “no es poden vendre ni tras­passar”.

Més enllà d’aquest detall, la informació que ofereix l’FRJ en relació amb la situació dels actius bloquejats a Vall Banc és mínima i es va proporcionant a comptagotes en els esmentats informes trimestrals d’execucions pressupostàries. En aquest sentit, s’indica que els 10 milions en qüestió només representen un 0,9% del patrimoni total del fons (que a final de setembre se situa en 1.140,5 milions d’euros). Així mateix, d’aquests més de 1.000 milions, 61,3 són els que a hores d’ara estan dipositats a Vall Banc d’ençà que es va dur a terme el traspàs de comptes del Fons de Reserva de Jubilació que anteriorment es trobaven a Banca Privada d’Andorra, una vegada l’abril del 2016 l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va fer públic l’acord per seleccionar l’oferta de la firma JC Flowers per adquirir Vall Banc. Des de l’FRJ també es fa saber que des del moment que es va executar el traspàs de comptes “la comissió gestora (que defineix i implanta la política d’inversió del Fons i en fa un seguiment) en fa un seguiment exhaustiu a través dels responsables de la nova entitat per conèixer de primera mà la situació tant de l’entitat com dels actius dipositats”.

La rendibilitat progressa

Després d’un primer semestre força dolent, sembla que la rendibilitat del patrimoni financer del Fons de Reserva va millorant, sobretot gràcies que els principals índexs de renda variable han girat a l’alça i el deute públic europeu ha registrat lleugers guanys en els darrers mesos. D’aquesta manera, la rendibilitat acumulada el

30 de setembre del 2016 se situava en positiu (0,60%), quan era clarament negativa el primer i el segon trimestre de l’any passat (-1,10% i -1,04%). Malgrat això, no tot són flors i violes. Així, per exemple, el mandat de gestió del Fons de Reserva disposa d’un índex de referència o benchmark representatiu del comportament dels diferents actius invertibles que ha doblat la rendibilitat (1,22%). En la mateixa línia, si s’analitzen les rendibilitats històriques del Fons de Reserva es pot constatar que la rendibilitat que es coneix fins ara del 2016 és la pitjor des del 2011, quan es va registrar un -0,7%. De fet, la darrera és la pitjor rendibilitat, només superada en negatiu per l’esmentada de fa cinc anys i la del 2008, l’any de l’esclat de la gran crisi econòmica que va afectar severament la rendibilitat dels fons de jubilació (-8,7%).

La cartera d’inversions del Fons de Reserva de Jubilació ascendia a 1.140,5 milions a final de setembre del 2016 i, per tant, resta força per sobre dels 1.094,6 milions amb els quals va tancar el 2015. Ara bé, cal tenir en compte que a finals del tercer trimestre del 2016 l’FRJ va rebre 38,5 milions d’euros d’excedents de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). És a dir, sense excedents la cartera se situaria en 1.102 milions, igualment per sobre del patrimoni de què es disposava a final del 2015. Cal recordar que el Fons s’inverteix a escala global, a través dels mercats financers internacionals. La cartera està formada principalment per actius monetaris i actius directes (bons, accions...), que cotitzen en mercats reglamentats.