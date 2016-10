ACTinn signa amb el clúster Tecnara el seu primer conveni internacional

Tecnara, el clúster tecnològic d’Aragó, i ACTinn, el clúster d’innovació i noves tecnologies d’Andorra, van firmar ahir un protocol de col·laboració entre els dos centres, que apleguen diferents empreses del sector tecnològic d’Andorra i Aragó. La proposta de col·laboració va néixer l’abril passat, en una trobada a Saragossa entre representants d’empreses del país i d’Aragó on es van establir taules de treball entre els clústers de salut, tecnologia i educació.

Coincidint amb l’assemblea de membres d’ACTinn, es va procedir a la signatura de l’acord de col·laboració, en què van participar els presidents del clúster Tecnara d’Aragó, Víctor Vidal, i el president d’ACTinn, Albert Moles. El responsable del clúster aragonès va assenyalar la necessitat de la cooperació entre empreses, especialment en el sector de les tecnologies de la informació, i va apuntar que al seu clúster han aconseguit “apartar la competència i cooperar en disciplines diferents”. Vidal considera que per afrontar reptes i la gran competitivitat en els mercats internacionals aquesta és una fórmula que té èxit perquè “sortim a Europa i Llatinoamèrica”.

Moles va puntualitzar la necessitat de promoure projectes entre dues associacions, que va dir que tenen objectius comuns i especificitats i considera que poden donar resultats. Moles va descriure l’interès del clúster ACTinn en la barreja de diferents sectors com el de l’hostaleria, la formació i l’energia, i va indicar que poden sortir iniciatives conjuntes. “Que vegin que a Andorra hi ha possibilitats de desenvolupar projectes”, va assenyalar Moles. Actualment són 53 les empreses membres d’ACTinn, mentre que Tecnara, nascuda el 1986, registra 663 milions de facturació, xifra que representa un 2,03% del PIB aragonès, i 3.140 treballadors d’empreses associades.

D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, inauguren aquest matí la jornada empresarial Andorra-Aragó. En l’acte també hi participarà la consellera d’Economia, Indústria i Treball del Govern d’Aragó, Marta Gastón, que presentarà les oportunitats de negoci que ofereix l’Aragó. En el marc d’aquesta jornada s’ha previst reunions de treball amb participació del ministre Saboya i del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp.