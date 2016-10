'The Banker' escull Andbank com la millor entitat del país

Per tercer any consecutiu, la prestigiosa revista britànica, editada pel Grup The Financial Times, ha escollit Andbank com la millor entitat financera del país. L’entitat compta amb una de les ràtios de liquiditat i solvència més altes del sector (70,46 % i 24,78 % respectivament a tancament del tercer trimestre de 2016).

La creació de valor per al client i la protecció de la seva riquesa han estat els pilars en els quals s’ha basat la gestió patrimonial del grup, sempre seguint criteris de rendibilitat i excel·lència. Tot i l’entorn actual, els tipus d’interès negatius, la inversió en creixement internacional i en els criteris de prudència en la gestió del balanç, el Grup Andbank va tancar el 2015 amb un benefici net de 54 milions d’euros, un 20 % per sobre del pressupostat. Aquest bon resultat es deu a la consolidació del seu model de banca privada, que va permetre tancar el 2015 amb un nou màxim de 22.760 milions d’euros i a l’evolució positiva del negoci tant a Andorra com a les jurisdiccions internacionals. A tancament del tercer trimestre de 2016, el grup ha consolidat els més de 22.000 milions d’euros d’actius sota gestió, fet que el ratifica com a líder de la plaça.

L’entitat ha acompanyat els bons resultats en la gestió de patrimonis amb uns alts nivells de rendibilitat per a l’accionista el 2015. El marge ordinari es va tancar en el màxim històric de 249 milions d’euros, un 13,3 % superior al de l’any anterior, demostrant una vegada més l’excel·lent capacitat del model de negoci en generació de resultats.

A més, i per tal de seguir en línia amb els més alts estàndards europeus, el Grup continua reforçant el govern corporatiu del banc afegint les comissions especialitzades de gestió del risc i de compliment normatiu. Entre aquests estàndards es troba la normativa CRD-IV, que és la normativa europea que marca els estàndards de govern corporatiu, i que les filials com Andbank España o Andbank Luxembourg operen completament integrades sota aquesta norma.

Els premis posen de manifest que la bona evolució del Grup adquireix encara més valor tenint en compte l’entorn economicofinancer viscut, la inversió continuada en el seu creixement internacional i el reforç de les estructures de control que el Banc ha realitzat a nivell central i a cadascun dels països en els quals està present.