Crèdit Andorrà incorpora el sistema 'contactless' a les seves targetes

Crèdit Andorrà ha incorporat a les seves targetes de crèdit el sistema de pagament 'contactless'. Es tracta d'un sistema que permet estalviar temps i reforçar la comoditat i la seguretat dels usuaris. Aquesta nova tecnologia la podrà fer servir qualsevol client.

Crèdit Andorrà incorpora el nou sistema de pagament 'contactless' a totes les targetes, que permet comprar apropant la targeta al terminal del punt de venda (TPV) 'contactless' de l’establiment comercial. La nova tecnologia permet als usuaris estalviar temps i guanyar en comoditat i en seguretat.

Aquesta iniciativa s’adreça a qualsevol client de Crèdit Andorrà que tingui una targeta de crèdit o de dèbit (excepte la Cybertargeta). El funcionament és còmode i ràpid, tal com indiquen des de l'entitat: en primer lloc es tecleja l’import de la compra al TPV 'contactless', seguidament, el client acosta la targeta 'contactless' al terminal i, de manera automàtica, es produeix el pagament i s’imprimeix una còpia de l’operació. En el cas que l’import superi els 20 euros s’afegeix un pas addicional per motius de seguretat: després d’acostar la targeta al TPV, el client haurà d’introduir el número secret PIN per validar l’operació.

Les targetes funcionen a través de qualsevol tipus de TPV, tingui incorporat el sistema 'contactless' o no, ja que en aquests darrers casos pot funcionar a través del xip o de la banda magnètica. A més a més, aquestes targetes tindran una marca lateral distintiva per facilitar-ne el seu ús a les persones amb problemes visuals.

Tal com indiquen des de Crèdit Andorrà, l’aplicació del sistema 'contactless' respon a la voluntat d’estar a l’avantguarda de les noves tecnologies i de respondre a les necessitats dels clients.