Creix un 46,1% el tràfic per Internet mòbil al novembre

Les dades estadístiques en matèria de telecomunicacions del mes de novembre del 2016 continuen evidenciant l'increment que experimenta el nombre d'abonats a Internet de banda ampla i a la telefonia mòbil, alhora que continua el descens dels abonats de telefonia fixa. Concretament, la telefonia fixa compta amb 41.755 abonats, mentre que 74.908 persones estan abonades als serveis de telefonia mòbil i 32.075 a Internet de banda ampla. Val a dir també que el tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de novembre, se situa en 15,82 milions, amb una variació percentual negativa del 10,6% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 10,14 milions de minuts (64,1% del total i amb una variació percentual negativa del 13,3%), i pel que fa al tràfic internacional, s'ha situat en 5,68 milions (35,9% del total i amb una variació percentual negativa del 5,2%).

Pel que fa al tràfic telefònic sense Internet, els darrers 12 mesos s’ha registrat un volum de 203,60 milions, un 6,7% menys respecte al període anterior.

D’altra banda, el tràfic per Internet en GB durant el mes de novembre se situa en 1,69 milions de GB, un 8,8% menys que el mateix mes de l’any anterior. A més, el tràfic nacional ha estat de 326.358 GB, el que suposa un 14,2% menys que al novembre del 2015. Tot i això, cal destacar el creixement del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes de novembre s’ha incrementat un 46,1%, respecte el mateix mes de l’any anterior.

Finalment, quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 11 mesos situen en 42.867 abonats per la telefonia fixa amb una variació percentual negativa del 6,6% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, compta amb 72.537 abonats amb un creixement del 6,2%, i per Internet de banda ampla els abonats se situen en 31.062, la qual cosa representa també un increment positiu del 5,9%.