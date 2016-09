El Clúster d'Innovació i Noves Tecnologies presentarà en unes jornades els resultats del primer any de funcionament

El Clúster d’Innovació i Noves Tecnologies ha presentat aquest dilluns al migdia les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies a Andorra per mostrar avenços i tendències en innovació i projectes, i posar en relació les empreses del país amb experiències internacionals en el marc de la innovació. El Clúster d'Innovació amb un any de vida compta amb 50 empreses, la majoria del país, en diferents sectors. Durant el cap de setmana del 22, 23 i 24 de setembre a les jornades es parlarà d'intel·ligència artificial, detecció de malalties en l'àmbit de la salut o tecnologia sobre privacitat i crim organitzat. Les Jornades ja compten amb la inscripció de 45 participants de 12 països diferents, la majoria provinents d'Espanya i el Japó. El president d'ACTinn, Albert Moles; la responsable del clúster d'ACTinn, Vanesa Arroyo, i el director de l’Escola d’Informàtica i Gestió de la Universitat d’Andorra, Florenci Pla, han destacat que les jornades serviran per avaluar els primers fruits del clúster.

La Universitat d'Andorra i el Clúster d’Innovació i Noves tecnologies d’Andorra dediquen unes jornades i un congrés a reunir experiències en l'àmbit nacional i internacional per avaluar la situació de la innovació. A la presentació d'aquesta setmana dedicada a la innovació i l'intel·ligència artificial es facilita a les més de cinquanta empreses del país un espai a la cinquantena d’empreses perquè puguin mostrar i ensenyar que és el que es fa en innovació, perquè segons el president d’ACTinn, Albert Moles, “es fa molta feina i en aquesta setmana tenim un espai on es pugui veure i generar projectes comuns per creixer i generar noves oportunitats”. Els primers tres dies es dedica amb la col·laboració de l’UdA a un congrès per conèixer què es fa amb intel·ligència artificial a nivell mundial, per després dedicar el 22, 23 i 24 de setembre a reunir les empreses del Clúster d’Innovació i Noves Tecnologies a explicar les experiències en innovació fetes.

Moles ha volgut recordar que el Clúster d’Innovació i Noves tecnologies es va crear l’any passat com “una eina d’innovació i de competitivitat, per unir forces i sortir cap al mercat exterior”. El president d'ACTinn ha valorat la idoneïtat perquè la universitat estigui present en el projecte i “es puguin abordar mercats externs, de manera molt més competitives”. El Clúster es va crear fa una mica més d’un any amb 53 associats de diferents sectors, amb l'objectiu de diversificar, internacionalitzar i ajudar els empresaris. Es tracta, tal i com ha detallat Moles, d'empreses del sector del turisme, comerç, consultoria, educació, TICs amb les quals es fan col·laboracions per sortir d’Andorra amb productes i mercats molt lligats amb l’economia digital.

“Projectes que ens han de permetre créixer i generar nous models econòmics”, ha explicat Moles, recordant que s'està produint un canvi de cultura amb la introducció de la digitalització de moltes empreses i projectes. En aquest sentit, ha valorat que el sector turístic es troba actualitzat, però que a Andorra “tenim la sort de poder abordar tots els models de manera conjunta” per sortir cap a l’exterior.

El director de l’Escola d’Informàtica i Gestió de la Universitat d’Andorra, Florenci Pla, ha detallat el programa del congrés sobre intel·ligència artificial que tindrà lloc els dies 19 i 20 de setembre i que reunirà temes diversos sobre la presa de decisions de les màquines. Així, aquest congrés tractarà la detecció en l’àmbit de la salut, com per exemple els diagnòstics que pot fer una màquina perquè es pugui donar a l’expert un diagnòstic sobre els resultats d'anàlisis. A més, altres àmbits que es presentaran fan referència a la privacitat, seguretat a la xarxa o el crim organitzat, i els sistemes de detecció de delictes a gran escala; o els nous sistemes de mobilitat amb robot, perquè segons Pla ‘el cotxe que hi haurà al carrer serà un robot’. En aquest congrés ja hi ha inscrits participants de 12 països diferents on Espanya i Japó aporten el major número d'assistents. Segons Pla, aquest congrés servirà per “escoltar, saber i veure on es troba la intel·ligència artificial”.

La clúster mànager d’ACTinn, Vanesa Arroyo, ha presentat les Jornades d’Innovació i Noves Tecnologies, que sorgeixen fruit de la feina prèvia del Clúster ACTinn i l’UdA per donar continuïtat al Congrés sobre intel·ligència artificial i que tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 de setembre. Les jornades tindran el primer dia un enfoc institucional amb experiències de clústers i projectes que s’estan fent a Andorra perquè segons la promotora sigui un “aparador on cadascú dels diferents actors vulguin explicar què estan fent”. El segon dia serà a les sales de cinema d'illa Carlemany per presentar ponències sobre treballs i projectes concrets. El tercer dia de les jornades, a la zona de Vivand es faran tallers i demostracions, com per exemple l'assaig amb un vehicle autònom -el primer a Europa- per mostrar com funciona un vehicle d'aquestes característiques entre Caldea i Vivand.