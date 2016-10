El consum d'energia baixa un 2,3% al setembre

El consum d’energia durant el mes de setembre d'enguany ha estat de 19.638 TEP (tones equivalents de petroli) i de 37.317 MWh (megawatts hora), fet que suposa una baixada respecte al setembre de l’any anterior del 2,3% per al consum en TEP i un increment del 0,8% per al consum en MWh, segons les dades facilitades aquest dijous pel Departament d'Estadística. Del gener fins al setembre hi ha hagut un consum de 205.618 TEP i de 412.628 MWh, amb un increment del 0,7% en TEP i del 0,1% en MWh, respecte al mateix període de l’any passat. Quant a les dades acumulades al llarg dels 12 últims mesos, el consum d’energia ha estat de 278.406 TEP i de 551.865 MWh, fet que comporta un augment del 0,3% pel que fa al consum en TEP i del 0,1% pel que fa al consum en MWh.

El consum d’energia en TEP al setembre ha baixat un 2,3% respecte el mateix mes del l'any passat. Les dades del Departament d'Estadísica fetes públiques aquest dijous també mostren que per grups, els que representen un increment destacable són la gasolina, amb un 5,7%, l'electricitat i el gasoli de locomoció, ambdós amb una pujada del 0,8%. En canvi, el fuel domèstic presenta una baixada del 21,8%.

De gener a setembre d'enguany hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 205.618, és a dir, un 0,7% més que el mateix període de l’any anterior. Tots els grups presenten increments respecte al mateix període de l’any anterior: la gasolina, amb un 2,8%, el gasoli de locomoció, un 1,2%, el fuel domèstic, un 0,4% i l'electricitat un 0,1%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 278.406 TEP, fet que suposa també un augment respecte al període anterior, del 0,3%, i en destaquen els increments de la gasolina i el gasoli de locomoció.



D'altra banda, el consum d’energia elèctrica durant el mes de setembre ha estat de 37.317 MWh, amb una pujada del 0,8% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Les estacions d'esquí, les indústries i les administracions presenten pujades remarcables, mentre que destaquen pel que fa a davallades la construcció i l'enllumenat públic.

Les dades mostren també que de gener a setembre d'enguany hi ha hagut un consum d’energia en MWh de 412.628, és a dir, un augment del 0,1% respecte el mateix periode de l'any anterior, i finalment, pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 551.865 MWh, també amb un creixement del 0,1% respecte al període anterior.