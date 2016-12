El Fòrum Empreses Familiars aposta perquè els joves "deixin de voler ser funcionaris"

El president de l'Empresa Familiar Andorrana, Josep Maria Cases, ha donat, aquest dijous a l'Hotel Sport Village de Soldeu, el tret de sortida al 15è Fòrum organitzat per l'entitat, anomenat 'Empreses familiars, perspectives d'impacte', en què ha alertat que els avenços tecnològics "obren un nou paradigma a l'empresa familiar". Cases ha recordat que la setmana vinent farà un any que el Parlament Europeu va donar suport a "un entorn favorable a les empreses familiars, que aportaran millors perspectives de treball per als joves, que han de tenir l'oportunitat de treballar a empreses i deixar de voler ser funcionaris". El cicle ha comptat amb les conferències de Maria del Mar Nogreda, directora general de Laboratoris Hipra SA; José Luis Cordeiro, professor fundador i assessor en energia de la Singularity University, i Esperanza Aguirre, portaveu del grup municipal madrileny del PP.

El president d'Empresa Familiar Andorrana, Josep Maria Cases, ha considerat, aquest dijous durant el 15è Fòrum 'Empreses familiars, perspectives d'impacte', que els andorrans "hem de construir una imatge de marca de país que faci justícia a la nostra tradició, amb compromís de transparència, es donen circumstàncies favorables per donar aquesta visibilitat al país a nivell internacional".

"No és una aliança estranya la d'alinear educació i empresa", ha plantejat el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, qui ha estat l'encarregat d'inaugurar la jornada. El dirigent ha vehiculat els dos termes mitjançant el canvi de paradigma que planteja per a l'educació del país, en què "el rol del professor ja no és el de reclamar la veritat i que l'estudiant el segueixi, sinó el de fer d'acompanyat de l'alumne perquè per si sol assoleixi els objectius plantejats".

L'objectiu d'aquest canvi de sistema educatiu, ha explicat Jover, és "convertir els alumnes en emprenedors, que siguin ambiciosos, autònoms en el procés d'aprenentatge, que tinguin bona comunicació oral i escrita, transversalitat i facilitat per resoldre els problemes que sorgeixen".

Empresa familiar d'èxit

El president de MoraBanc, Jordi Mora, ha presentat com a "bon exemple d'èxit d'empresa familiar" la primera de les ponents, Maria del Mar Nogreda, directora general de Laboratoris Hipra SA, una companyia farmacèutica veterinària dedicada a la investigació, producció i comercialització de productes per a la salut animal. "Som partidaris de dir que no a unes coses per poder ser excel·lents en altres", ha dit Nogreda, després de posar un exemple de com l'empresa ha renunciat a 20 milions d'euros de venda per no fer servir productes genèrics als seus laboratoris. El 1990, quan la família es fa càrrec de l'empresa, facturaven 11 milions d'euros. El 2017 tenen previst facturar-ne 247. El 80% de la facturació de la companyia és de fora d'Espanya.

"El lideratge de totes les decisions que es prenen el tenim sempre dins de l'empresa", ha dit Nogreda, qui ha insistit en les contractacions de persones amb títols superiors i en el rebuig a les subcontractacions i les vendes "a tercers".

"Morir no està entre els meus plans"

El president de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, ha presentat el conferenciant José Luis Cordeiro, professor fundador i assessor en energia de la Singularity University, qui ha parlat sobre el "moment en què la intel·ligència artificial atrapi la intel·ligència humana, cosa que passarà entre el 2029 i el 2045, i que suposarà la mort de l'envelliment".

"Jo no penso morir", ha repetit Cordeiro, al llarg de la seva xerrada davant un públic expectant. El científic ha mostrat, per explicar la velocitat amb què avança la ciència i la tecnologia, l'evolució que en pocs anys han tingut les targetes d'emmagatzematge de dades, des del disquet fins a petits llapis de memòria. "Per tenir una idea de com avança la tecnologia, el poder de les computadores es duplica cada dos anys", ha dit el professor, per explicar que en "dues o tres dècades la intel·ligència artificial superarà 'humana". "És un canvi exponencial, però no l'entenem perquè pensem de manera lineal i no exponencial", ha aclarit.

Cordeiro ha recordat que per seqüenciar el primer genoma humà es van necessitar 13 anys d'investigació i va costar 1 bilió de dòlars, i ha avançat que en 5 o 10 anys "tothom seqüenciarà el seu genoma i sabrà de què morirà, perquè es trigarà només un minut i costarà menys de 10 dòlars". "Vostès podran reconstruir el seu arbre genealògic, però mirem endavant, vostès formen part de la darrera generació no dissenyada, estan aquí per error, la medicina del futur serà preventiva, no curativa, i personalitzada als seus gens. Previndrem les malalties", ha dit.

El cap de Govern, Toni Martí, ha clausurat el Fòrum i ha augurat que la reforma fiscal i els convenis de doble imposició signats pel Govern serviran perquè "les empreses andorranes competeixin i creixin". "Estem convençuts que el sector financer andorrà és molt més que el secret bancari, i bona prova és l'assumpció del cabal comunitari en matèria financera", ha dit. "Apostem per diversificar l'economia i per fer créixer nous sectors que es complementin amb els que ja existeixen, sense renunciar a l'estabilitat social i política, que són l'essència del país", ha afegit el dirigent, per concloure l'acte.