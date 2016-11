El nombre de visitants al país puja un 3,4% a l'octubre

El mes d’octubre han entrat al país un total de 681.795 visitants, dels quals 476.921 són excursionistes (70%) -visitants que no pernocten al país- mentre que 204.874 són turistes (30%), segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel Departament d'Estadística. Aquestes dades mostren que respecte al mes d’octubre de l’any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 3,4%. Si bé el nombre d’excursionistes ha disminuït un 1,8%, el nombre de turistes s'ha incrementat en un 18%.

El Departament d'Estadística ha fet públiques aquest dimecres les dades del nombre de visitants al país, que mostren un augment al mes d'octubre del 3,4% respecte el mateix mes de l'any passat. Així, a l'octubre han entrat al país 681.795 visitants, dels quals el 70% han estat excursionistes, és a dir, persones que no pernocten a Andorra, i el 30 restant, turistes. Les dades per països mostren que els visitants francesos han disminuït en un 1,7%, mentre que els espanyols han pujat un 7,5%. Així mateix han augmentat (12,3%) els visitants provinents d'altres països.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des de principi d'any, han augmentat un 1,2% mentre que els dels darrers dotze mesos ho han fet en un 1%. Pel que fa als turistes, l'augment ha estat d'un 4,5% des del gener i d'un 4,3% en els darrers dotze mesos. Respecte als excursionistes, val a dir que han disminuït cinc dècimes des d’inici del 2016 i set en els darrers dotze mesos.



Les dades del mes d'octubre també mostren que una tercera part dels visitants són famílies i una altra tercera part, parelles. Així mateix, cal destacar que la majoria dels excursionistes tenen com a principal motiu de visita les compres i com a segona opció passejar i visitar el país en general, mentre que els turistes tenen com a opció preferent la visita general a Andorra.

Aquest mes d'octubre, la gran majoria dels turistes, un 80%, han triat els hotels per pernoctar, i el 75% ho han fet en hotels de tres i quatre estrelles. Finalment, pel que fa a la zona d'allotjament, la majoria ha pernoctat a la parròquia d'Andorra la Vella -una tercera part dels turistes-, seguida d'Escaldes-Engordany amb un 25%. Per contra, Encamp i Ordino, amb un 4 i un 3%, respectivament, han estat les parròquies on menys turistes han pernoctat.