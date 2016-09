El Principat té 349 allotjaments turístics que ofereixen 43.480 llits

Andorra compta amb una oferta de 349 establiments d'allotjaments turístics que ofereixen un total de 43.480 llits. Els hotels són els més nombrosos, amb una xifra de 168 que representa 26.998 llits, si bé no és en aquest apartat on en els darrers anys s'ha donat un increment més important de llits sinó entre els apartaments moblats de vacances, que ja n'ofereixen 9.983. Pel que fa a la classificació, cal destacar que 76 dels hotels són de tres estrelles i 58 de quatre.

El Principat disposava a 30 de juny d'un total de 349 establiments d'allotjament turístic que sumen 43.480 llits. D'aquest volum, cal destacar que 168 són hotels, altres 56 són empreses que es dediquen a explotar apartaments moblats per a vacances, altres 30 apartaments turístics, 28 refugis de muntanya i 23 aparthotels, situant-se la resta d'allotjaments per sota de la vintena. Tal com destaquen des del Ministeri de Turisme, l'increment més important en llits en els darrers anys s'ha donat en apartaments turístics, on la xifra s'ha doblat.

Els 168 hotels existents al país ofereixen 26.998 llits, que és l'oferta més important a Andorra la Vella, amb 5.463. Per pobles, però, destaca en primer lloc i pel que fa a l'oferta d'hotels, el Pas de la Casa amb 30 una xifra superior als 27 que es comptabilitzen a Andorra la Vella o els 24 d'Escaldes-Engordany, que en canvi se situa en segon lloc pel que fa a l'oferta de llits, amb 4.785. De fet, i pel que fa a l'oferta de llits, el Pas es troba en quart lloc amb 3.362, per darrere de Soldeu, que amb 16 establiments hotelers oferta 3.494 llits.

Pel que fa als apartaments turístics moblats, dels quals consta 56 empreses al registre, sumen 9.983 llits situant-se en primer lloc i de manera molt destacada el Pas de la Casa, amb 14 empreses i 5.127 llits. La parròquia de Canillo, amb quatre establiments a Canillo, set a Soldeu i altres set al Tarter se situa en segon lloc pel que fa al volum d'empreses i 3.612 llits.

En tercer lloc, pel que fa a l'oferta de llits, trobem els 2.688 dels aparthotels. En aquest cas, on trobem més llits és a Escaldes-Engordany, amb 532, seguit d'Ordino, amb 503.

Quant a la classificació dels allotjaments, cal destacar que pel que fa als hotels 76 són de tres estrelles; 58 de quatre; 25 de dos i nou de cinc estrelles. Quant als apartaments turístics, 13 dels establiments són de tres estrelles; 12 de dos; quatre d'una i un altre de quatre estrelles. Pel que fa als aparthotels, cal assenyalar que 13 se situen en la categoria de tres estrelles, mentre que altres quatre en tenen dos i altres tres, una estrella, la mateixa quantitat que els que en tenen quatre.

El país compta també amb vuit càmpings i una zona d'acampada, tres d'una estrella i altres cinc de dues; dues bordes rurals de tres i quatre estrelles, respectivament; cinc cases rurals d'entre tres i quatre estrelles; deu hostals i residències que se situen entre una i dues estrelles i que ofereixen 415 llits i altres establiments com una casa de colònies d'una estrella, quatre albergs de joventut, també d'una estrella, set pensions d'una i dues estrelles i sis xalets turístics, d'entres tres i quatre.