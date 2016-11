El Punt de Trobada creu que el Govern beneficia la competència

La societat explotadora del centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada considera que amb la supressió dels girs a l’esquerra a la CG-1, en el tram de davant l’establiment, es beneficia un centre de la competència en detriment del seu. Així es desprèn si més no del recurs que l’empresa ha presentat al Govern, on es demana “anul·lar i deixar sense efecte l’actuació duta a terme pel ministeri d’Ordenament Territorial els dies 27 i 28 d’octubre” a la zona esmentada, consistent a “prohibir la maniobra de gir a l’esquerra tant per a l’entrada com per a la sortida de vehicles del centre comercial”.

Al marge del tracte diferenciat respecte de la competència, que s’exemplifica també en el fet que el ministeri no ha tingut en compte cap de les propostes ja des del 2012 de fer una rotonda a la zona de la Portalada i sí, en canvi, que se’n va fer una davant el centre comercial situat un quilòmetre més amunt, l’empresa considera que amb la decisió de l’executiu s’ha vulnerat el Codi de l’administració.

I és que, segons es recorda en el recurs presentat, quan el Govern, que segons es queixa l’empresa “mai” va informar-los ni del projecte ni de la seva execució, va fer efectiva la prohibició dels girs a l’esquerra el 27 d’octubre, encara estava obert el termini per presentar al·legacions al procés d’informació pública del projecte, que havia obert el 10 d’octubre el Comú de Sant Julià de Lòria. Per això en el recurs, on es posa també en dubte el rol del Comú, es reclama la nul·litat d’aquesta decisió ja que es considera que l’executiu “va tirar pel dret”.