El turisme a l'era digital serà el tema de la següent conferència del 'Crèdit Andorrà Global Forum'

Crèdit Andorrà organitza una nova conferència del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’, per parlar sobre el futur del sector turístic. L’encarregat de presentar les novetats de la disrupció digital en el sector del turisme serà l'Industry Director Travel, Retail & Fashion de Google Espanya, Miquel Moyà.

Durant la conferència es parlarà del paper del consumidor de viatges com un dels més beneficiats per aquesta nova realitat. La cerca de vols per Internet, de destins a través de plataformes de vídeo digital o les reserves d’hotels mitjançant aplicacions mòbils, són alguns dels exemples dels canvis que aquest sector ha tingut durant els últims anys i que seran analitzats en aquesta ponència.

Aquestes innovacions suposen una gran oportunitat per als negocis i els destins turístics, alhora que es converteixen també en un gran repte. Empreses i organitzacions han de saber adaptar l’oferta i el servei per donar resposta a les necessitats dels nous consumidors digitals, explica Moyà. Seguint aquesta línia, el ponent presentarà com l’empresa Google entén el viatger digital i què està fent per adequar-s’hi.

La conferència, que tindrà lloc el 6 d’octubre, a les 19 hores a l’edifici Crèdit Centre, forma part de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE.