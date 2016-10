Empreses del país expressen la seva voluntat de contractar persones amb síndrome de Down

Empreses del país han mostrat el seu interès a contractar persones amb capacitats diferents. Després de la reorientació de la política d’accés de les persones amb capacitats diferents a càrrec del Servei d’Ocupació, l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra (ASDA) avança que compta amb mitja dotzena d’empreses que han mostrat el seu interès a contractar persones amb síndrome de Down. Segons la presidenta d'ASDA, en el cas del nombre d’empreses interessades, aquestes podrien ser moltes més: “No volem almoina, portem poc temps treballant però hem trobat illa Carlemany, que vol donar una beca de formació i treball per a qualsevol jove que vulgui treballar-hi”. Entre les empreses que han mostrat el seu interès en aquesta iniciativa s’hi compten les botigues d’electrònica Sonimag, la impremta Seriprint o illa Carlemany. En el cas del centre comercial, es planteja una beca de formació i treball per a persones amb capacitats diferents que puguin incorporar-se a l’empresa.

La presidenta d'ASDA, Marta Pérez, recorda que s’estan fent avenços al país pel que fa a polítiques inclusives i que la voluntat de les empreses demostra que la societat respon a la seva responsabilitat social. Pérez recorda com des del punt de vista de formació “enguany s’ha aconseguit que l’Escola Meritxell creés una branca d’estudis de Formació Professional (FP) per a les persones amb capacitats diferents perquè puguin estudiar i formar-se en una feina”. En aquest sentit, destaca que aquestes accions es facin tenint en compte les preferències de les persones, i potenciar la seva autonomia. Pérez detalla com a partir d'aquest plantejament una alumna ja es troba fent els seus estudis per poder treballar, “vol ser perruquera, i des d’aquest any se l’encamina a practicar, a estudiar i a formar-se perquè pugui ser-ho”.

Pel que fa a les possibilitats del país per engegar una política laboral inclusiva, Pérez considera que “tenim molts avantatges com a país, som petits i les persones no són números, i ens dóna l’avantatge que es pot tractar les persones que necessiten unes atencions especials”. La presidenta d'ASDA considera que es poden emprendre accions en un sentit pràctic de cara a “projectes innovadors que puguin ser un referent a Europa”.

Pel que fa a les possibilitats de trobar feina de les persones amb síndrome de Down, la presidenta d'ASDA recorda que “no volem almoina, portem poc temps treballant però hem trobat illa Carlemany que vol donar una beca de formació i treball per a qualsevol jove que vulgui treballar-hi”. Entre les empreses que han mostrat el seu interès en aquesta iniciativa, també s’hi compten les botigues d’electrònica Sonimag i la impremta Seriprint. Segons Pérez, hi ha sensibilitat i voluntat de les empreses, que considera que necessitaran suport per part de l’administració, “hem trobat empreses disposades a oferir treball a persones amb capacitats diferents, no és tan difícil”.

L’ASDA preveu l’organització d’unes noves edicions de les Jornades Internacionals sobre la Síndrome de Down el 26 i 27 de novembre, on es comptarà amb la participació d’empreses perquè expliquin experiències d’inserció de les persones amb síndrome de Down.