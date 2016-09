La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra ha presentat, aquest dimecres al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, el seu Informe Econòmic de l'any 2015 en el qual ha destacat que l'economia andorrana ha presentat un creixement "moderat" del 0,8%, tot i l'evolució negativa del 3,5% del sector financer com a causa de la intervenció de BPA, per part de l'INAF. En aquest sentit, el president de la Cambra, Marc Pantebre, ha recordat que tot i que les xifres de creixement són petites, "venim de tres exercicis consecutius de creixement i això, d'entrada, ja és una bona notícia". Una notícia, que segons Pantebre, "sens dubte hauria estat millor sense l'afer BPA", ja que tal com ha explicat, tant el sector turístic com el comercial han tingut un comportament "molt bo", però el sector financer i assegurances, "per si sol", ja suposa un 22,2% del PIB i, en conseqüència, té una gran capacitat d'influència en l'economia del país. Entre les diferents demandes efectuades al Govern, Pantebre ha sol·licitat la creació d'un grup de treball "multidisciplinari" per definir el model de país de l'Andorra del futur, així com potenciar la inversió estrangera, "que encara no és rellevant" i seguir treballant en l'agilitació burocràtica a través d'una administració electrònica. Quant a les perspectives de futur, des de la Cambra s'estima que "creixerem una mica més que el que hem crescut aquest 2015".

El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, ha detallat, aquest dijous durant la presentació de l'Informe Econòmic de l'any 2015, que l'economia andorrana ha crescut, "de forma moderada", un 0,8%, tot i l'evolució negativa del 3,5% que ha patit el sector financer com a conseqüència de la intervenció de BPA, per part de l'INAF. Malgrat reconèixer que la baixada del sector financer condiciona irremeiablement l'economia del país, ja que "per si sol, representa el 22,2% del PIB", Pantebre ha posat en relleu que ja són tres exercicis consecutius de creixement, "i això, d'entrada, ja és una bona notícia". A més, també ha recalcat que tant el sector turístic com el comercial han tingut un comportament "molt bo", mentre que el sector de la construcció, "també ha mostrat senyals de millora després de vuit anys de caiguda ininterrompuda.

Taula de treball per definir "l'Andorra del futur"

Entre les diferents demandes efectuades al Govern durant la presentació de l'Informe Econòmic, Pantebre ha definit com a "urgent" la necessitat de definir una visió i una estratègia de país compartida per tothom, que permeti, entre altres coses, encarar el repte que suposa l'acord d'associació amb la Unió Europea. Per aquest motiu, el president de la Cambra ha sol·licitat al Govern que impulsi abans de final d'any "la creació d'un grup de treball integrat per totes les forces polítiques, empresarials i socials dirigit per un grup d'experts que treballi decididament en la construcció d'aquest model de país que volem per a l'Andorra del futur". En aquest sentit, tant el cap de Govern, com el conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere López, i el conseller d'SDP, Víctor Naudi, han valorat com a "interessant" i "positiva" la proposta.

Quant a l'acord d'associació amb la Unió Europea, Pantebre ha lamentat que "fins ara, no ha circulat tota la informació amb la celeritat que voldríem" i, per tant, des de la Cambra s'ha demanat al Govern "no ser espectadors passius sinó participatius". Finalment, també s'ha sol·licitat que se segueixi treballant en l'agilització burocràtica a través d'una administració electrònica. Davant d'aquesta demanda, Martí ha remarcat que "l'objectiu i el compromís que ja es va fer és que tots els tràmits administratius es puguin fer en línia a finals de legislatura".

Potenciar la inversió estrangera

Una altra demanda efectuada des de la Cambra ha estat la necessitat de potenciar la inversió estrangera, la qual, segons Pantebre, "no és rellevant i encara requereix un millor posicionament de la marca Andorra". En aquest sentit, Pantebre ha recordat que per fomentar la inversió estrangera "es necessita una bona seguretat jurídica i un marc estable", ja que tal com ha detallat, "si no es consolida aquest entorn, no es genera confiança". Amb tot, les dades sobre inversió estrangera durant l'any 2015 mostren una tendència favorable amb un total de 748 sol·licituds d'inversió rebudes, una xifra que suposa un increment del 9,7% respecte al 2014. D'aquestes, se n'han autoritzat 698 i se n'han formalitzat 572, un 6% més que l'any passat. Tot i recalcar que "hem avançat força", Martí ha reconegut que "encara queda molt camí per recórrer, però no es pot fer del dia l'endemà".

Quant a les perspectives de futur per a l'any 2016-2017, Pantebre ha pronosticat que l'economia continuarà creixent a un ritme lleugerament superior al del 2015. Un creixement, que tal com ha precisat, estarà condicionat als esdeveniments de l'entorn europeu, especialment de l'espanyol.