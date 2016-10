Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA

Dimarts, el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, va assegurar amb molta contundència que l’entitat que dirigeix no va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra (BPA) fins al dia 6 de març del 2015 i, en conseqüència, només quatre dies abans que es publiqués oficialment i “mai abans” d’aquesta data. No obstant això, aquesta informació no coincideix amb les fonts consultades pel BonDia, les quals han informat d’un informe elaborat pel servei d’intel·ligència de la policia espanyola el desembre del 2014 i on s’exposaria que Fiñana hauria estat informat per un alt càrrec del cos policial de l’Estat espanyol dels moviments que s’estarien fent al voltant de l’organisme del Tresor nord-americà per emetre una nota contra BPA.

En concret, en la nota informativa, que portaria per encapçalament “Sumari Pujol” i estaria datada del 21 de desembre del 2014, s’informaria que el cap de la unitat d’assumptes interns d’aquell moment a la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, hauria exposat a Fiñana que havien aconseguit informació que estaria protegida pel secret bancari i que presumptament s’estaven fent pressions davant del FinCEN perquè fes una nota contra BPA. En aquest sentit, en l’informe en qüestió, segons les fonts, es diria el següent: “És també cridaner que MMB [inicials de Marcelino Martín Blas], en la seva condició de màxim responsable policial, informés dels detalls de les seves gestions a Andorra Carles Fiñana, director de la Unitat d’Investigació Financera d’Andorra (Uifand), confessant-li inclús que havia obtingut al dit país documents emparats pel secret bancari i desvelant-li que s’estava sol·licitant l’ajuda còmplice del servei de Detecció de Blanqueig del Tresor americà (FinCEN), per condicionar un text dur contra BPA.”

Documentació a la Batllia

De fet, segons les fonts, aquest seria un dels arxius que figuren en la documental annexada de les querelles que s’han presentat contra el mateix Martín Blas i contra el que va ser agregat del ministeri de l’Interior de l’ambaixada d’Andorra, Celestino Barroso, en el cas de les presumptes coaccions i amenaces de la policia espanyola denunciades pel màxim accionista de BPA, Higini Cierco, en la seva compareixença del mes d’agost davant de la batlle Canòlic Mingorance. En aquest sentit, segons afegeixen les fonts, aquesta i altra documentació hauria estat entregada pel mateix Cierco a la Batllia una hora abans de comparèixer davant de la comissió especial BPA del Consell General, on hauria declarat que tenia proves molt clares que determinades institucions del país haurien sabut amb força antelació les intencions del FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra, segons van declarar alguns consellers en sortir de l’esmentada compareixença.