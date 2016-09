Fitch Ratings manté Andorra en l'avaluació BBB i perspectiva estable

Fitch Ratings ha fet públic que manté la qualificació d’Andorra en BBB i perspectiva estable en la seva tercera avaluació del deute sobirà del país. Els qualificadors reiteren l’estabilitat política i econòmica del país, la fortalesa de les finances públiques i en la flexibilitat del mercat laboral. L'agència qualificadora alerta novament del risc que representa pel país la dependència en el sector financer i turístic.

L’agència d’avaluació internacional ha considerat que la crisi de BPA ja no suposa un element de vulnerabilitat per a l’economia del Principat després que l’AREB resolgués amb èxit la venda de Vallbanc al grup JC Flowers, també ha apuntat que aquesta crisi ha tingut un impacte limitat en la resta de bancs del país.

L’agència estima que el nivell d’endeutament d’Andorra es situa al tomb del 40% respecte del producte interior brut (PIB). En aquest sentit, Fitch preveu que el punt màxim d’endeutament s’assolirà durant aquest 2016 i que després anirà remetent gradualment.

Fitch Ratings apunta novament el risc que té l’economia del país en l’excessiva dependència en el sector financer i turístic. En aquest sentit anota que Andorra ha de perseverar en disposar d’un sistema de prestador d’última instància (lender of last resort) per garantir l’estabilitat del sistema financer. Els avaluadors també consideren que el Principat ha de continuar explorant formules de diversificació econòmica més enllà del sector bancari i el sector turístic.