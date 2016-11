Intercanvi d'experiències entre les associacions de banca d'Andorra i Liechtenstein

La directora general de l'Associació de Bancs Andorrans (ABA), Esther Puigcercós, i el director de l'Associació de Banquers de Liechtenstein, Simon Tribelhorn, s'han reunit aquest dilluns en el marc del seminari organitzat pel ministeri d’Afers Exteriors 'Liechtenstein: un model d’èxit de participació en el Mercat Interior de la UE des de la perspectiva dels actors econòmics'. La trobada ha servit per compartir les experiències mútues i els reptes de futur que encaren els països no membres de la Unió Europea com Andorra i Liechtenstein davant un entorn de forta regulació bancària, segons informen des de l'ABA. Cal recordar que el seminari estava organitzat en motiu dels 20 anys de l'acord d'associació entre Liechtenstein i la Unió Europea.