La CEA documenta la necessitat de cobrir més de 600 llocs de treball

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha elaborat un document de tots els sectors econòmics sobre les necessitats i problemes que tenen per poder contractar mà d’obra fixa. Cada sector ha aportat xifres i els principals entrebancs que es troben pel fet de no tenir personal durant tot l’any. En total són més de 600 llocs de treball fixos els que sumen aquestes demandes presentades pels socis de la CEA. La patronal ha lliurat aquest document al cap de Govern perquè estableixi mesures que facilitin la contractació i la ja tan reivindicada quota permanent oberta i individualitzada. Des del Govern, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha convocat per dilluns que ve la Taula Permanent per a la Formació en el Treball per tractar d’aquesta qüestió.

“Continuem tenint dificultats a l’hora de poder contractar personal que al país no trobem i continuem demanant aquesta quota permanent oberta i individualitzada per facilitar la contractació”, va explicar Sílvia Gabarre, directora de la Confederació Empresarial. La patronal espera que en aquesta taula es pugui donar solució a aquests problemes de falta de mà d’obra que pateixen diversos sectors econòmics del Principat.

La patronal va fer reunions amb els diferents sectors econòmics per recollir aquests neguits i cada sector, a través de les associacions, ha redactat un informe sobre les necessitats que tenen de mà d’obra i els problemes dels treballadors per poder instal·lar-se, així com els perjudicis que això suposa per al sector. Al document entregat al ministre Xavier Espot i al cap de Govern, Antoni Martí, hi figura tot el detall dels més de 600 llocs de treball per sectors econòmics.

El sector hoteler, per exemple, que és el que més contractacions ha fet en la quota de temporada d’hivern, continua remarcant aquesta dificultat per trobar personal fix. “No som competitius a l’hora de trobar mà d’obra perquè no s’ofereixen unes bones condicions per al treballador en l’àmbit del país”, explica Manel Ara, de la Unió Hotelera. Segons Ara, el primer mes de contracte el treballador s’ha de buscar una assegurança, els lloguers són alts i té dificultats a l’hora d’obrir un compte bancari. En el sector de l’hoteleria es necessita personal fix “en pràcticament totes les àrees, com la cuina, la sala i també la recepció”, va comentar Ara. No poder disposar de personal fix suposa a l’empresa certs perjudicis, com per exemple “en hores de formació, ja que cada vegada que ve personal a treballar l’has de formar, però aquest se’n va i en la següent quota temporal te’n ve un altre i l’has de tornar a formar”, va explicar el president de la Unió Hotelera.