La CEA i Govern acorden no requerir experiència al personal comunitari

El Govern i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) es van reunir ahir per abordar els problemes amb què es troben els empresaris per poder contractar mà d’obra fixa. Un dels acords a què es va arribar en la trobada té per objectiu flexibilitzar la contractació, i passa per eliminar el requisit de l’experiència per a les persones de països comunitaris, mentre que per als extracomunitaris es mantindrà. Segons va explicar la directora de la CEA, Sílvia Gabarre, això serà possible sempre que l’empresa es responsabilitzi de la formació del personal que contracta i que es passi pel Servei d’Ocupació.

Altres mesures que es van acordar van ser l’obertura d’una quota per a marmitons i peons d’obra, unes professions que no figuraven en les autoritzacions aprovades darrerament per l’executiu. A més, en relació a l’ofici de vigilant, l’objectiu és dur a terme una formació específica des del Servei d’Ocupació per mirar d’oferir una via a través de la qual els aturats es puguin reciclar. A banda, també es mantindrà una reunió amb les empreses del sector sobre el personal de neteja. Els acords assolits en la reunió amb el Govern van satisfer la patronal. Segons va indicar la directora de la CEA, la trobada d’ahir va permetre fer “avenços importants”.

Tal com han assenyalat algunes veus entre el sector empresarial, Gabarre va acceptar que Andorra no és un lloc atractiu per venir a treballar ja que el context no ajuda. El principal problema és l’habitatge, amb uns preus del lloguer molt elevats. La intenció de la CEA és emprendre una reflexió a l’entorn d’aquesta qüestió. En aquest sentit va recordar que l’associació aplega també l’AGIA i va destacar que caldrà parlar-ne i analitzar si es poden plantejar propostes per solucionar-ho.

La patronal havia redactat un informe sobre les necessitats que té de mà d’obra i els problemes dels treballadors per poder instal·lar-se, així com els perjudicis que això suposa per al sector. En el document, elaborat abans que s’aprovés la darrera quota, hi figurava el detall de més de 600 llocs de treball per sectors econòmics.