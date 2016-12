La CEA impulsa una enquesta que ha de permetre definir la marca Andorra

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha impulsat un projecte que té per objectiu redefinir la marca Andorra. Aquest treball arrencarà amb una enquesta adreçada a tota la població, ja siguin empresaris o no, que ha de permetre verificar quina és la percepció que es té del país “des de dins” constatant quines són les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats. Es tancarà el 22 de gener.

Els resultats que se n’extreguin permetran dissenyar una segona enquesta, que a diferència de la primera serà més quantitativa, adreçada a l’exterior. El que es farà és preguntar sobretot al món empresarial d’altres països amb els quals la CEA i altres organismes mantenen contactes quina és la visió que tenen del Principat. A l’estiu es farà la recollida i l’anàlisi de les dades per disposar ja, el segon semestre del 2017, d’un projecte de marca Andorra. Aquest treball es lliurarà a l’executiu i estarà a disposició de tots els sectors.

El president de la comissió que impulsa el projecte, Pere Augé, va recordar que aquesta és una antiga aspiració dels empresaris, al mateix temps que va posar en relleu que la transformació que ha experimentat el país en els darrers anys fa necessari aquest treball. Tot plegat ha de permetre afavorir el posicionament internacional del país buscant mecanismes per ser visibles al món, el principal problema del Principat, segons la CEA. Això també passa per aparèixer als rànquings internacionals, un fet que avui no succeeix, i recuperar la reputació perduda, així com els valors identitaris de la població, va remarcar Augé. Aquesta feina ha de tenir com a resultat l’atracció de talent, que ajudarà a reforçar el talent del país, reforçar el turisme i atraure inversió estrangera, segons s’indica des de la patronal.

Montserrat Ronchera, també integrant de la comissió que treballa per la marca Andorra, va recordar que el darrer estudi sobre la matèria es va realitzar els anys 2010 i 2011 i estava molt enfocat a l’àmbit turístic. Ronchera va posar en relleu que “han passat moltes coses des d’aleshores” i per això és necessari fer un treball actualitzat. Precisament, el president de la CEA, Xavier Altimir, va lamentar que no hagi estat el Govern qui hagi impulsat aquesta iniciativa. “Si no ho fa ningú ho farà la CEA amb recursos propis”, va dir, al mateix temps que va destacar que el projecte es durà a terme amb empreses del país que hi participen de forma gratuïta. “No anirem a buscar a fora com ha de ser la nostra marca”, va sentenciar. Amb tot ja es compta amb la participació d’Actua. Augé va afegir que es tracta d’una iniciativa pionera ja que no s’ha demanat mai al ciutadà com projectaria el país cap al futur.

Enquesta

L’enquesta sobre la marca Andorra ja es pot fer a través del web www.cea.ad. Es demana per les fortaleses del país, les debilitats, les oportunitats i les amenaces, adjectius que descriguin Andorra, en quins països es creu que cal emmirallar-se i els agents o canals de comunicació que ofereixen una imatge del Principat. Des de la CEA es va animar tota la població a participar-hi ja que només es triga entre cinc i set minuts a contestar-la i es pot signar o fer de forma anònima.