La tercera campanya per fomentar el comerç intern comença aquest dijous amb un pressupost de 55.000 euros

El Ministeri de Turisme i Comerç posa en marxa aquest dijous, 1 de desembre, la campanya 'Per Nadal comprar a Andorra té premi', que, amb un pressupost de 55.000 euros, té l'objectiu de fomentar el consum intern i alhora promocionar els productes autòctons. Aquesta iniciativa, que arriba a la tercera edició, està dirigida principalment als residents, tot i que també inclou els visitants, i dóna continuïtat a les campanyes dels darrers anys en aquesta mateixa línia. Així, les compres superiors a 30 euros realitzades entre l’1 i el 17 de desembre tindran dret a una butlleta per participar en el sorteig que se celebrarà el mateix dia 17 a les 12 hores, a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

Així mateix, a partir del 8 de desembre, també s’habilitaran urnes per dipositar les butlletes en les dues casetes de fusta instal·lades a cada extrem de l’eix comercial de les parròquies centrals, que al mateix temps faran d’expositors i de punts d’informació de productes d’Andorra. Les casetes de fusta estaran ubicades a la Plaça Guillemó, en l’espai del Bosc Encantat del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella, i a la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. Els premis es divideixen en dues categories: tres premis consistents en un xec regal de 3.000 euros per comprar a Andorra i un lot de productes d’Andorra, i 30 premis consistents en un lot de productes d’Andorra.

El sorteig tindrà lloc dissabte 17 de desembre a les 12 hores a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. Els guanyadors de la primera categoria hauran d’estar presents al sorteig o hauran de respondre la trucada en el moment del sorteig i disposaran de 45 minuts per recollir el regal. Als guanyadors dels 30 premis consistents en un lot de productes d’Andorra que no estiguin presents en el sorteig se’ls trucarà i podran recollir els premis a l’edifici administratiu del Govern a partir del dilluns següent al sorteig.

La campanya es durà a terme a través dels mitjans de comunicació del país, de suports publicitaris i de les xarxes institucionals. Les bases del sorteig es poden consultar a www.comerc.ad/premi.