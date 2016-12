La Uifand alerta de les operacions per evitar l’intercanvi automàtic

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic en relació amb les operacions que estarien portant a terme diversos agents concernits “amb la finalitat d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal”, i que podrien arribar a ser constitutives de delicte.

Així, en la nota, signada pel cap de la Uifand, Carles Fiñana, s’assegura que “aquestes operacions, de vegades, no persegueixen cap finalitat econòmica sinó més aviat ocultar o encobrir l’origen, la ubicació, el moviment o la propietat dels fons (incloent-hi, segons la definició de l’apartat 3 de l’article 366 bis del Codi Penal, els actius financers i els béns de tota natura, mobles o immobles, entre altres)”. I s’esmenten com a exemples d’aquestes operacions la creació de societats, donacions, negocis fiduciaris i la utilització de persones interposades, entre d’altres.

A més, la Uifand alerta que és possible que moltes d’aquestes operacions “estiguin vinculades a fons l’origen dels quals siguin irregularitats fiscals foranes”, a la vegada que “és possible que els fons sobre els quals es facin les esmentades operacions tinguin com a origen les activitats delictives definides a l’article 409 del Codi Penal (en aquest context, els criminals aprofitarien la conjuntura actual per blanquejar els seus fons

il·lícits).”

Per això es recorda als subjectes obligats –bàsicament entitats financeres, advocats i altres prestadors de serveis de societats, agents immobiliaris i notaris– que aquestes operacions destinades a evitar o posposar l’intercanvi automàtic “tenen un risc elevat de blanqueig”, i se’ls demana que apliquin “mesures de diligència deguda reforçada pel que fa a l’origen dels fons i el seu beneficiari efectiu”.

A més, en cas que la identificació dels clients i beneficiaris o la informació en relació amb l’operació presentin dubtes, se’ls demana que no tirin endavant l’operació i que valorin “la transmissió d’una declaració de sospita” a la Uifand. Així mateix, es demana als subjectes obligats l’establiment de mesures adequades per controlar l’actuació dels seus empleats.

El comunicat tècnic fa referència també als comerciants d’articles de gran valor, esmentant específicament els joiers, i també posa de manifest que “s’ha detectat un increment de la venda de productes com lingots d’or i diamants tallats, que es caracteritzen per tenir una liquiditat certament elevada i un valor relativament estable”.

Precisament per aquest motiu, la Uifand incideix que “els criminals podrien tractar d’aprofitar la conjuntura actual per blanquejar els seus fons a través de la compra dels esmentats productes”, i per això es demana l’aplicació de “mesures de diligència deguda reforçada”, sobretot en aquells casos en què “la venda d’algun d’aquests productes sigui per un import especialment elevat”, ja sigui executada “en una única compravenda o operació o en diverses compravendes o operacions entre les quals hi hagi indicis de vinculació”.