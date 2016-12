L'entrada de vehicles al novembre puja un 14%

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de novembre ha estat de 335.138, el que suposa un increment del respecte al mes de novembre de l’any anterior del 14,%, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel Departament d'Estadística. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, l'augment ha estat del 18,4% i per la frontera francoandorrana, la pujada ha estat del 2,3%. De gener a novembre del 2016, respecte el mateix període del 2015, s’ha produït un increment del 2,3% en el nombre de vehicles, amb un augment del 4% dels provinents d’Espanya i un decreixement de l'1,1% dels provinents de França. El nombre de vehicles que ha entrat al país al llarg dels darrers 12 mesos ha estat de 4.248.513, el que representa una pujada del 3% respecte al període anterior, en què van entrar un total de 4.126.254 vehicles.

Pel que fa a les dades ajustades, sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de novembre en un 0,4% positiu. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen amb una tendència a l’alça, tot i que amb algunes oscil·lacions, al llarg dels darrers cinc mesos, situant-se en un 1,9% positiu en aquest mes de novembre. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a l’alça al llarg dels darrers cinc mesos, i la variació és per a aquest últim mes del 0,6% positiu.