L'IPC del novembre es confirma en el 0,1 negatiu

L’Índex de Preus al Consum (IPC) del mes de novembre se situa en el 0,1 negatiu, dada que confirma la dada de l'IPC avançat i una tendència a l'alça dels darrers mesos, amb un repunt de dues dècimes respecte el d'octubre que va ser del 0,3 negatiu, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d'Estadística. Cal destacar l'habitatge i el transport que han augmentat els preus aquest mes, quan l'any passat van disminuir, l'ensenyament, que augmenta més que l'any anterior i l'esbarjo que tot i baixar, la disminució és menor que el novembre de 2015. Per contra, mantenen un efecte moderador sobre l'IPC l'alimentació i el vestit i calçat, que pugen menys, la salut i els mobles i serveis per a la llar, que es mantenen quan l'any passat van pujar, i els béns i serveis diversos, que mantenen la variació mensual.



Les dades del Departament d'Estadística facilitades aquest dijous mostren la tendència a l'alça dels darrers mesos de l'Índex de Preus al Consum (IPC), que se situa al novembre en el 0,1 negatiu, dues dècimes mes que a l'octubre, que va ser del 0,3 negatiu. En termes anyals, els grups de l’IPC que fan que la variació del mes de novembre sigui superior a la de l’octubre han estat ensenyament, per una pujada en l'apartat de cantines escolars i universitàries; l'habitatge, amb una menor disminució per un increment en les variacions de preus del subgrup combustibles líquids i altres; els hotels, cafès i restaurants, principalment per un augment de les variacions de preus dels banquets de cerimònies i celebracions fora de la llar; l'esbarjo, amb una menor disminució a causa de l'augment dels preus dels viatges turístics tot inclòs, i el grup de transport, per una disminució menor dels preus dels carburants i lubricants.

Per contra, han tingut un efecte moderador en els preus, el vestit i calçat, l'alimentació, a causa de la davallada de la variació de preus de la furita i dels llegums i verdures; i la salut, que ha vist com baixaven els preus del grup d'altres productes farmacèutics. Així mateix, els grups mobles i serveis per a la llar i béns i serveis diversos han mantingut la variació.

Pel que fa a la inflació subjacent, que es calcula recollint tots els preus de l’IPC amb excepció dels productes amb els preus més volàtils i no estacionals, és a dir, sense tenir en compte ni els productes energètics ni els productes frescos, al mes de novembre la diferència entre l’IPC i la inflació subjacent és del 0,1% negatiu.

Si es compara amb les dades dels països veïns, la variació anual d’Espanya, al novembre del 2016, és del +0,7%, la mateixa que a l'octubre. El grup que ha tingut una influència negativa ha estat el de transports, que baixa a conseqüència de la davallada dels preus dels carburants i lubricants. D'altra banda, els grups que tenen una influència positiva són l'oci i cultura, motivat per l’estabilitat dels preus dels viatges organitzats; i els aliments i begudes no alcohòliques, a conseqüència d’un menor descens dels preus de les llegums i verdures fresques respecte al 2015.

Pel que fa a França, la taxa anual al novembre és del 0,5% positiu, una dècima més que a l'octubre. L'energia pateix una desacceleració a causa d’una baixada de preus dels olis. En el cas de l'alimentació, augmenta gràcies a l’increment dels productes frescos. Pel que fa als serveis, decreix a conseqüència de la disminució dels preus del transport aeri. A l'últim, el grup dels productes manufacturats cau a causa de la davallada en els preus dels jocs i joguines.