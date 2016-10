L'IPC se situa al setembre en el 0,6 negatiu però puja una dècima respecte l'agost

L'Índex de Preus al Consum (IPC) al mes de setembre ha patit un descens del 0,6% respecte el mateix mes de l'any passat, el que vol dir un repunt d'una dècima respecte l'IPC registrat a l'agost, que va ser del -0,7%, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d'Estadística. L'esbarjo, els mobles i serveis de la llar, la salut i els vestits i el calçat han patit descensos, mentre que ensenyament ha mantingut la variació anual. Per contra, els aliments, sobretot per la pujada del cafè, té i cacau; i els grups dels hotels, cafès i restaurants, dels béns i serveis, de l'habitatge i del transport han presentat una tendència inflacionista.

El Departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous les dades de l'IPC del mes de setembre que mostren un descens del 0,6% respecte el mateix mes de 2015, encara que respecte a la variació anual que es va registrar a l'agost (un descens del 0,7%) ha pujat una dècima. A aquest repunt hi ha contribuït la pujada dels preus dels aliments, bàsicament el cafè, el té i el cacau, així com els preus dels hotels, cafès i restaurants, els béns i serveis, l'habitatge i el transport. L'esbarjo, els mobles i serveis de la llar i el vestit i el calçat han patit descensos en la variació anual del mes de setembre i només el grup d'ensenyament ha mantingut la variació.



Pel que fa a la variació mensual, han tingut un comportament a l'alça els grups de béns i serveis, alimentació i els hotels, cafès i restaurants, que pugen més que el 2015, i els grups d'habitatge i transport, que si bé baixen, ho fan en un percentatge menor que l'any passat. En canvi presenten una tendencia a la baixa l'esbarjo, el vestit i el calçat i la salut, mentre que es mantenen els grups dels mobles i serveis per a la llar i el d'ensenyament. Des del gener, les dades mostren que l'IPC ha patit un descens del 0,5% respecte al mateix periode de l'any anterior.

Finalment, la inflació subjacent se situa al setembre en el 0,1%. Aquesta inflació es calcula recollint tots els preus de l’IPC amb excepció dels productes amb els preus més volàtils i no estacionals, és a dir, sense tenir en compte ni els productes energètics ni els productes frescos. Al mes de setembre la diferència entre l’IPC i la inflació subjacent és de sis dècimes negatives i pugen les variacions anuals dels preus dels productes petroliers i dels productes frescos.