Més de 400 empreses s'interessen pels projectes andorrans a l'Smart City Expo

La presència d'Actua -Invest in Andorra- a la sisena edició de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) s'ha tancat aquest dijous a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) amb més de 400 contactes empresarials principalment de països europeus, americans i asiàtics. La directora d'Actua, Imma Jiménez, ha qualificat d'"èxit rotund" el balanç dels tres dies de congrés, i "ens ha servit per donar a conèixer a escala internacional els projectes d'innovació que estem desenvolupant. La prova és el gran nombre de demandes d'informació que hem rebut". Jiménez ha assenyalat que "les persones que han vingut al nostre estand s'han interessat pel nostre Big Data i pels avantatges d'invertir al país. També ens han demanat, en moltes ocasions, pels canvis legislatius en matèria d'obertura econòmica", i ha afegit que "ara ens toca continuar treballant per materialitzar aquests contactes en noves oportunitats de negoci en el sector de la innovació. Això també repercutirà en la creació de llocs de treball amb talent andorrà". La directora d'Actua ha afegit que "vist l'èxit d'aquesta edició esperem poder tornar l'any vinent a aquest congrés, que ara mateix, és considerat el més important del món del seu sector".

El director del Massachusetts Institut of Technology (MIT), Kent Larson, a la conferència que va impartir en un auditori ple d'experts, va centrar bona part del seu discurs a la feina que està desenvolupant el seu grup de recerca al Principat i va fer referència a diversos projectes testats a Andorra com el CityScope i el Persuasive Electric Vehicle (PEV).

Per part del Govern d'Andorra, també hi ha hagut participació, en aquest cas a càrrec del secretari d'Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, que ha mostrat com Andorra està creant un marc de referència per al desenvolupament de projectes d'innovació. Missé ha avançat que "creiem que el concepte 'laboratori' lliga molt bé amb el fet d'oferir una cosa singular a les empreses 'start-up' que puguin tenir un interès a desenvolupar projectes", i destacar "les immillorables condicions que podem oferir per les característiques del nostre país". Pel que fa als projectes Big Data que es treballen amb l'MIT, es mostra convençut del fet que "han de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les experiències dels nostres visitants".

Per l'estand d'Actua també hi han passar diverses autoritats com el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; l'ambaixador de Finlàndia a Espanya, Roberto Tanzi-Albi, o el cònsol general dels Estats Units a Barcelona, Marcos Mandojana.